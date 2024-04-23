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Might and Magic: Heroes 7 28.09.2015
Стратегия
7.4 808 оценок

Delusional взломал защиту Denuvo в Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire

AceTheKing
Новости

Сегодня взломщик Delusional объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire.

Несмотря на то, что оригинальная игра была давно взломана, дополнение Trial by Fire стало одним из первых проектов от Ubisoft в которых издатель решил использовать Denuvo и оно оставалось невзломанным долгие годы. Так же это первая не спортивная взломанная игра от Delusional.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom + Uplay. На данный момент это самая большая связка из защит которые взломал Delusional.

36
36
Might and Magic: Heroes 7
28.09.2015
Комментарии: 36
Ваш комментарий
nemsis94

Молодец, набивай руку, а дальше конкуренция с Империс

12
zjkjt

это она и есть, или она это вокси

0
вупсич пупсич

Мне кажется там набивать нечего если он одну за другой ломает. В таком деле наверное ресурсы важнее в плане памяти, скорости этой же памяти и так далее. Мощное железо в общем.

1
Spillik

Конкуренцию тому, кто ничего не делает. Жостко придумали.

0
nemsis94 вупсич пупсич

Пока ломает относительно старые игры, которые вышли около 7 лет назад. Еще не одной новинки пока не взломал. Скорее всего набивает руку, учится.

-1
Lelik_mc_kawai

быстро взламывает, быстро выпускает фиксы

и не важно что взламывает, больше практики ближе к новинкам! а те кто кудахчет просто хочет своровать готовенькое и потом ныть, что оптимизации как таковой нет!

а этот хацкер пусть ломает то что ему кажется легче

8
hpi

Это не хакер это кракер.

-2
z8TiREX8z
хочет своровать готовенькое и потом ныть, что оптимизации как таковой нет!

Она вообще изначально должна присутствовать в играх

2
Kot9ipa12392

Дядя, ты по шаблону от Вокси (который он для всех выложил) можешь тоже ломануть любую старую денуво, тебе даже образование для этого не нужно. К версиям денуво с 18 года Вокси не прикасался т.к. это очень сложный процесс, кардинально разные уровни сложности, кардинально разные затраты времени. Не находится людей которым этим занимаются по просту что это очень времязатратный процесс, а денуво убирают сами разрабы спустя год.

0
alexanderfox hpi

Кракен)))

0
Deveron alexanderfox

Ага, Деви Джонс взламывает своими щупальцами

0
WolksVagen

ну чел разошелся. успехов ему в дальнейшем

5
vertehwost

да он мне кажется стебется )))или типа ждет когда крупные компании начнут нервничать

4
Гемор

лучше бы взломал попку эмпресс

4
Talendor3

ну про взлом жопы даже игра в стиме есть)

0
001fess Talendor3

про киндом кам?)

1
Talendor3 001fess

не, так и называется

2
Залупiвка

Эта мужик волосатый. Я взламывал уже...

0
Bassota277

Хотелось бы ошибаться,но будет как и с другими взломщиками,им просто бабла разрабы занесут и на этом конец.

3
vertehwost

да это по ходу так и есть, если бы он хотел он бы уже начал что то ломать ценное , ну или актуальное (ни какие руки он не набивает,зачем? он и так все умеет) ну это же не альтруизм в конце то концов , либо ждет когда ему тенге завезут ну или чего хацкеры там еще жаждут

1
z8TiREX8z vertehwost

Набивает себе имя, чтобы когда взломает что-то новое, уже о нем знали.

0
Oscilograf
На данный момент это самая большая связка из защит

в которой убисофту провели х..м по губам.

1
Talendor3

хах, вот тут лично от меня +
от безысходности даже купил ее в стиме, хотя почти и не играл

1
WholeZeller

дальше фифа 17

1
GraF68ru

Будет самая ржака, если он ломанет старье и уйдет в закат.

1
Aaro Niro

Ну вот начал уже что то более серьезнее взламывать. Пускай набивает руку.

1
BENDJI

Да он издевается. Заняться нечем человеку всякий треш взламывать. Где игры?

0
z8TiREX8z

разгоняется, нарабатывает себе имя

-1
FlyRazer

делаю ставку на то, что какой то талантливый чел играется с нейросеткой на никому ненужных проектах, что бы по шапке не прилетело от серьезных дядь

0
David Thomas

Эмпрес рисует себе опыт. С возвращением "королева" ;)

0
Ang Dark
-1
666ANUBIS666

Сейчас набегут кудахтущие "взламывает ерунду" "нам это не интересно" ко-ко-ко

-5
Сережаа

и будут правы

-1
666ANUBIS666 Сережаа

пффф... нет

-2
Vurdalak

А мне насрать. Мне не впадло купить игру...

-22
Лидер_Мур

Поэтому у тебя 1070 ухахахаха

0