Delusional взломал защиту Denuvo в Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire

Сегодня взломщик Delusional объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire.
Несмотря на то, что оригинальная игра была давно взломана, дополнение Trial by Fire стало одним из первых проектов от Ubisoft в которых издатель решил использовать Denuvo и оно оставалось невзломанным долгие годы. Так же это первая не спортивная взломанная игра от Delusional.
Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom + Uplay. На данный момент это самая большая связка из защит которые взломал Delusional.
Молодец, набивай руку, а дальше конкуренция с Империс
это она и есть, или она это вокси
Мне кажется там набивать нечего если он одну за другой ломает. В таком деле наверное ресурсы важнее в плане памяти, скорости этой же памяти и так далее. Мощное железо в общем.
Конкуренцию тому, кто ничего не делает. Жостко придумали.
Пока ломает относительно старые игры, которые вышли около 7 лет назад. Еще не одной новинки пока не взломал. Скорее всего набивает руку, учится.
быстро взламывает, быстро выпускает фиксы
и не важно что взламывает, больше практики ближе к новинкам! а те кто кудахчет просто хочет своровать готовенькое и потом ныть, что оптимизации как таковой нет!
а этот хацкер пусть ломает то что ему кажется легче
Это не хакер это кракер.
Она вообще изначально должна присутствовать в играх
Дядя, ты по шаблону от Вокси (который он для всех выложил) можешь тоже ломануть любую старую денуво, тебе даже образование для этого не нужно. К версиям денуво с 18 года Вокси не прикасался т.к. это очень сложный процесс, кардинально разные уровни сложности, кардинально разные затраты времени. Не находится людей которым этим занимаются по просту что это очень времязатратный процесс, а денуво убирают сами разрабы спустя год.
Кракен)))
Ага, Деви Джонс взламывает своими щупальцами
ну чел разошелся. успехов ему в дальнейшем
да он мне кажется стебется )))или типа ждет когда крупные компании начнут нервничать
лучше бы взломал попку эмпресс
ну про взлом жопы даже игра в стиме есть)
про киндом кам?)
не, так и называется
Эта мужик волосатый. Я взламывал уже...
Хотелось бы ошибаться,но будет как и с другими взломщиками,им просто бабла разрабы занесут и на этом конец.
да это по ходу так и есть, если бы он хотел он бы уже начал что то ломать ценное , ну или актуальное (ни какие руки он не набивает,зачем? он и так все умеет) ну это же не альтруизм в конце то концов , либо ждет когда ему тенге завезут ну или чего хацкеры там еще жаждут
Набивает себе имя, чтобы когда взломает что-то новое, уже о нем знали.
в которой убисофту провели х..м по губам.
хах, вот тут лично от меня +
от безысходности даже купил ее в стиме, хотя почти и не играл
дальше фифа 17
Будет самая ржака, если он ломанет старье и уйдет в закат.
Ну вот начал уже что то более серьезнее взламывать. Пускай набивает руку.
Да он издевается. Заняться нечем человеку всякий треш взламывать. Где игры?
разгоняется, нарабатывает себе имя
делаю ставку на то, что какой то талантливый чел играется с нейросеткой на никому ненужных проектах, что бы по шапке не прилетело от серьезных дядь
Эмпрес рисует себе опыт. С возвращением "королева" ;)
Сейчас набегут кудахтущие "взламывает ерунду" "нам это не интересно" ко-ко-ко
и будут правы
пффф... нет
А мне насрать. Мне не впадло купить игру...
Поэтому у тебя 1070 ухахахаха