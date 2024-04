Delusional взломал защиту Denuvo в Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire

Сегодня взломщик Delusional объявил о том, что успешно взломал защиту Denuvo в игре Might and Magic Heroes VII: Trial by Fire.

Несмотря на то, что оригинальная игра была давно взломана, дополнение Trial by Fire стало одним из первых проектов от Ubisoft в которых издатель решил использовать Denuvo и оно оставалось невзломанным долгие годы. Так же это первая не спортивная взломанная игра от Delusional.

Игра была защищена Denuvo + VMProtect + Custom + Uplay. На данный момент это самая большая связка из защит которые взломал Delusional.