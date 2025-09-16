ЧАТ ИГРЫ
Militsioner 2026 г.
Адвенчура, Выживание, Инди, Другой симулятор, От первого лица
4.9 36 оценок

Создатели Militsioner продлили плейтест до 18 сентября

monk70 monk70

Разработчики Militsioner продлили публичное тестирование своей игры до 18 сентября. Это значит, что у вас ещё есть несколько десятков часов, чтобы бесплатно оценить эту интереснейшую игру. Вы можете сделать это в Steam, нажав кнопку «Присоединиться к тестированию».

В этой игре от Tallboys Studios за каждым шагом игрока наблюдает огромный полицейский. В этом «кафкианском иммерсивном симуляторе» ваша задача — сбежать из места ареста, небольшого городка, находящегося под надзором этого гиганта. Игра выйдет на ПК в 2026 году.

Авторы описывают игровые сложности Militsioner следующим образом:

  • Тамагочи. У каждого персонажа, включая законника, есть система настроений, похожая на тамагочи.
  • Диалоговая система. Реактивная система со свободным выбором фраз.
  • Воровство. Игрок может красть предметы с улиц, грабить квартиры и магазины.
  • Скрытность. Горожане постоянно следят за вами. Если вы их разозлите, они пригрозят полицией. Но помните: они ненавидят вас так же сильно, как и Великана.
  • Время. Время — ключ к успеху. У всех, от машин и поездов до людей и Великана, свой жизненный график.
Комментарии:  2
UnbearableSavage

Наш ответ GTA?

Кошачий комочек

оно и к лучшему. Выпускать такой сырой продукт плохая идея. Задумка хороша но пока сыровато. Виден потенциал но контента нема.