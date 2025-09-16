Создатели Militsioner продлили плейтест до 18 сентября

Разработчики Militsioner продлили публичное тестирование своей игры до 18 сентября. Это значит, что у вас ещё есть несколько десятков часов, чтобы бесплатно оценить эту интереснейшую игру. Вы можете сделать это в Steam, нажав кнопку «Присоединиться к тестированию».
В этой игре от Tallboys Studios за каждым шагом игрока наблюдает огромный полицейский. В этом «кафкианском иммерсивном симуляторе» ваша задача — сбежать из места ареста, небольшого городка, находящегося под надзором этого гиганта. Игра выйдет на ПК в 2026 году.
Авторы описывают игровые сложности Militsioner следующим образом:
- Тамагочи. У каждого персонажа, включая законника, есть система настроений, похожая на тамагочи.
- Диалоговая система. Реактивная система со свободным выбором фраз.
- Воровство. Игрок может красть предметы с улиц, грабить квартиры и магазины.
- Скрытность. Горожане постоянно следят за вами. Если вы их разозлите, они пригрозят полицией. Но помните: они ненавидят вас так же сильно, как и Великана.
- Время. Время — ключ к успеху. У всех, от машин и поездов до людей и Великана, свой жизненный график.
Наш ответ GTA?
оно и к лучшему. Выпускать такой сырой продукт плохая идея. Задумка хороша но пока сыровато. Виден потенциал но контента нема.