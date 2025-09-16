Создатели Militsioner продлили плейтест до 18 сентября

Разработчики Militsioner продлили публичное тестирование своей игры до 18 сентября. Это значит, что у вас ещё есть несколько десятков часов, чтобы бесплатно оценить эту интереснейшую игру. Вы можете сделать это в Steam, нажав кнопку «Присоединиться к тестированию».

В этой игре от Tallboys Studios за каждым шагом игрока наблюдает огромный полицейский. В этом «кафкианском иммерсивном симуляторе» ваша задача — сбежать из места ареста, небольшого городка, находящегося под надзором этого гиганта. Игра выйдет на ПК в 2026 году.

Авторы описывают игровые сложности Militsioner следующим образом: