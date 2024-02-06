В Steam стала доступна демоверсия Millennia

Стратегические игры, ориентированные на историческую точность, всегда вызывали особый интерес. Europa Universalis, Age of Empires и Crusader Kings - отличные примеры. Но что, если бы существовала игра, объединяющая реализм и историческую точность с фантастическими и креативными элементами, подобными тем, что присутствуют в Stellaris или Frostpunk ?

Представьте себе гибридную игру, созданную Paradox, известной своими стратегическими проектами, такими как EU4 и Hearts of Iron, а также издателем Cities Skylines 2. Новая игра 4X, под названием Millennia, сочетает в себе факты и вымысел, создавая нечто уникальное и инновационное.

Millennia - это гигантская 4X-игра с умными элементами. На первый взгляд она представляет собой все, что можно ожидать от подобных игр. Вы начинаете в каменном веке, строите города для расширения производства и постепенно завоевываете территории с помощью дипломатии, культуры или военной мощи. Глубокая и подробная, Millennia, безусловно, придется по вкусу опытным игрокам 4X - ведь опыт в Civilization, Stellaris и Age of Wonders пригодится здесь, помогая разобраться в сложных инструментах управления и развития игрового мира.

Но это только начало. Чем дольше вы играете в Millennia, тем более уникальной она становится по сравнению с другими играми жанра. Ведь здесь, помимо исторических эпох, есть место и для более фантастических временных периодов. Например, если ваше население столкнется с кризисом в питании, медицинском обслуживании и других неотложных потребностей, вы можете ввести аномальный параметр, вызывающий совершенно новую эпоху - такую как "Эпоха чумы". Аналогично, если ваша цивилизация или ваша планета станет очагом войны и конфликта, вы можете оказаться в "Эпохе Крови". А кроме того, в игре представлены различные технологии, юниты и политические варианты, активируемые при наступлении этих аномальных эпох, делая игру еще более творческой и разнообразной. Устали от старых эпох? Почему бы не попробовать "Эпоху стимпанка"? Желаете подняться в облака или опуститься под воду? В Millennia вы можете создать "Эпоху Эфира" или "Эпоху Утопии".

Millennia - это умное воплощение формулы 4X. Если вы хотите попробовать Millennia самостоятельно, первая демо-версия доступна прямо сейчас на Steam Next Fest. Вы сможете играть в течение трех полных эпох, начиная с самых ранних времен человечества, строя свою столицу, формируя армию и исследуя технологии, которые определят будущее вашей цивилизации. Дата официального релиза пока не объявлена, но запуск Millennia запланирован на 2024 год , а демоверсия в Steam доступна прямо сейчас .