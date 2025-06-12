Build A Rocket Boy представила план обновлений MindsEye на июнь

После проблемного старта MindsEye разработчики из Build A Rocket Boy опубликовали план обновлений, который должен решить основные баги и проблемы с производительностью уже в этом месяце. Студия активно работает над устранением ошибок, которые омрачили релиз.

Запуск MindsEye вызвал бурю негатива среди игроков: отсутствие ранних копий для прессы вызвало подозрения, которые подтвердились в день выхода — игру заполонили баги, а низкая производительность вынудила разработчиков отменить спонсируемые стримы и привела к возвратам средств со стороны PlayStation. В ответ команда принесла извинения за возникшие "сложности с производительностью" и уже выпустила первый хотфикс, который устраняет часть проблем. Однако на этом работа не заканчивается: в ближайшие недели запланированы ещё два крупных обновления.

Второй хотфикс выйдет уже на неделе 16 июня. Он продолжит работу над повышением стабильности и производительности, исправит визуальные сбои вращающихся колёс при вождении, а также закроет проваливания сквозь текстуры в зоне производства автомобилей.

Третье обновление ожидается до конца июня. Оно внесёт дополнительные улучшения в производительность и стабильность, переработает баланс сложности на уровне "Hard", исправит анимации и улучшит поведение ИИ.

Build A Rocket Boy пообещала привести MindsEye в стабильное состояние на всех платформах: PC, PlayStation и Xbox.