Build A Rocket Boy представила план обновлений MindsEye на июнь

После проблемного старта MindsEye разработчики из Build A Rocket Boy опубликовали план обновлений, который должен решить основные баги и проблемы с производительностью уже в этом месяце. Студия активно работает над устранением ошибок, которые омрачили релиз.
Запуск MindsEye вызвал бурю негатива среди игроков: отсутствие ранних копий для прессы вызвало подозрения, которые подтвердились в день выхода — игру заполонили баги, а низкая производительность вынудила разработчиков отменить спонсируемые стримы и привела к возвратам средств со стороны PlayStation. В ответ команда принесла извинения за возникшие "сложности с производительностью" и уже выпустила первый хотфикс, который устраняет часть проблем. Однако на этом работа не заканчивается: в ближайшие недели запланированы ещё два крупных обновления.
Второй хотфикс выйдет уже на неделе 16 июня. Он продолжит работу над повышением стабильности и производительности, исправит визуальные сбои вращающихся колёс при вождении, а также закроет проваливания сквозь текстуры в зоне производства автомобилей.
Третье обновление ожидается до конца июня. Оно внесёт дополнительные улучшения в производительность и стабильность, переработает баланс сложности на уровне "Hard", исправит анимации и улучшит поведение ИИ.
Build A Rocket Boy пообещала привести MindsEye в стабильное состояние на всех платформах: PC, PlayStation и Xbox.
>Релиз вызвал бурю негатива среди игроков
Нифига, я и как минимум ещё человек 50 кайфанули от игры, хоть и играется топорно. Первый блин комом. Ждём Ру язык!
На 4060 ти нет стабильных кадров. Играется как то рвано.
Пфффф, на моей 1650 игра хотя бы ЗАПУСКАЕТСЯ! А мне большего и не нужно
Для первой игры от студии с нищим бюджетом, вполне норм получилось. Накинулись на ребят будто они обещали квадрипл-А ответ на все игры и убийцу Ведьмака 3. Но самое обидное что игровые сайты ради охвата пытаются раздуть и выжать из этого как можно больше просмотров рекламы. Тем самым топят молодую студию, которая пытается в сюжетные проекты и явно не заслужила такого хейта.
Вот именно пытается и хватает наглости это в релиз пускать. Знают что не доделана игра переносить не стали думали схавают как киберпанк и ему подобные релизы но не вышло. Теперь пытаются оправдался патчами и картами поддержкой на 10 лет что смешно. Студия что экспедицию 33 делали хоть я не играл в неë но судя по онлайну и оценкам там всë ок и тоже UE5, были какие-то проблемы с фпс но фиксами залатали, тоже студия новая небольшая но почему у них вышло.
Что прям напоминает как с тду новой, но только игра уже никому не нужна, с этой тоже самое будет и оценки почти такие же, короче провал года, наверно новая мафия будет смотреться куда лучше чем эта какаха.
Правда, что игра не запускается, если IP-адрес российский? В Steam в некоторых отзывах пишут об этом.
Есть пиратки... Пока за ЭТО лучше не платить... Оно кривое.
Да, информация о блокировке MindsEye для российских IP правдива. Это вызвано сетевыми ограничениями между РФ и серверами Amazon, а не политикой разработчиков. Для запуска обязателен VPN или оффлайн-режим.
нет, правда только в том что 5090 в этой игре идёт на 3 весёлых - и чем меньше карты тем хлеще
Ну даже интересно, получится ли хотя бы чуть-чуть вернуть доверие игроков (если такое вообще было). Или после первых патчей поймут, что игра никому не нужна и просто забросят допиливать или вообще заявят о банкротстве?
Надеюсь они справятся, потом дождаться русификатор, и можно будет поиграть в этот шедевр
Всмысле там даже Русского нет?
Смотрел стрим гальперова и окорка на эту игру... Обосрали как могли только эту игру, хотя знали что это нищета...поиграли час и бросили, сказав что это мусор. А игра на самом деле для первого раза неплоха, хоть и с огрехами.
Стрим был больше 3ех часов, игра абсолютный кусок гов#$на и дело даже ДАЛЕКО не в плохой оптимизации, а в абсолютнейшем отсутствии гейм-дизайна и геймплеем прямиком с мобильных устройств
А интересной это мобильное днище они сделают?))) // Курвель Пердолье
Markel, интерес в сделку не входил) как и остальное // Ярослав Уразов
Не видать им счастья,пока русский язык не добавят
Стабильное состояние 🤣🤣🤣 ну ну верим только кому