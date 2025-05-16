Экшен MindsEye получил официальный геймплейный тизер. Игроки критикуют проект создателя GTA

Приближается премьера MindsEye — новой приключенческой игры, в которой основное внимание уделяется повествованию и зрелищному экшену, а что еще важнее — создателем которой является Лесли Бензис, продюсером Grand Theft Auto со времен третьей части. Поэтому игроки возлагают большие надежды на игру, которая должна выйти на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Однако, похоже, студия Build a Rocket Boy не смогла обеспечить то качество, которого ожидают игроки..

Неожиданно в интернете появился геймплейный тизер MindsEye, который пользователи требовали особенно с тех пор, как в интернет просочились фрагменты геймплея.

Хотя финальная проверка состоится 10 июня, уже появились первые комментарии игроков, которые не скрывают своего разочарования и даже критикуют и высмеивают принятые решения.

Теперь мы делаем 30-секундные геймплейные трейлеры... WTF

До премьеры остался месяц, а отсутствие геймплейных кадров просто сводит с ума

Каждый раз, когда я думаю, что маркетинг этой игры не может стать хуже, он становится хуже

У игры есть будущее, но ей нужна отсрочка, чтобы все улучшить. Выпускать ее в такой сырой версии — это напрашиваться на банкротство

Что с этими анимациями, когда ИИ стреляет, чертовы сальто назад?

Это GTA 5 с футуристическим скином.

Не могу поверить, что бывший сотрудник Rockstar сделал это.

Я начал смотреть это видео с нетерпением, а закончил с болью в животе от смеха

Что это за черт?! Это сделала Ubisoft????

Так значит, бывшие создатели GTA ушли из Rockstar только для того, чтобы создать худшую версию GTA

Лол, это похоже на геймплей Watchdogs

Буквально 20 лет назад мы играли в игры, которые выглядят/играются точно так же. Когда индустрия двинется вперёдт?

Я не знал, что они все еще выпускают игры для PS3 и Xbox360

Будет ли она конкурировать с gta6? gta6 победит с большим отрывом

Эта игра сильно переоценена только потому, что у нее есть предыдущий директор GTA. Это даже не открытый мир, и маркетинг скрывает этот факт. Они заманивают вас, посмотрите на мелкие детали геймплея - она ​​выглядит средненькой В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ.