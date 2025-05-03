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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Шутер, От третьего лица
7.5 53 оценки

В сеть попали ролики геймплея MindsEye от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса

monk70 monk70

В сети оказались геймплейные ролики предстоящей экшен-игры MindsEye от Build a Rocket Boy, нынешней студии бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса.

Ранее MindsEye была анонсирована как игра с открытым миром, первый тизер-трейлер которой немного похож на серию GTA. Игра сделана с использованием тех же инструментов, что и Everywhere, онлайн-платформа, которая позволяет игрокам создавать собственные уровни или целые игры. Студия Бензиса также использует Everywhere для создания MindsEye.

MindsEye будет сюжетным приключенческим боевиком, действие которого происходит в недалеком будущем в американском городе Редрок. Игроки управляют Джейкобом Диасом, у которого есть таинственный нейронный имплант, и который пытается раскрыть правду об «ИИ, высокотехнологичных экспериментах и ​​нерегулируемой военной мощи».

В прошлом году было объявлено, что IO Interactive издаст MindsEye. Игра выйдет 10 июня на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Боярынъ

Стрельба уровень вач догс 2014, импакт околонулевой пока по видео

7
bysaturn

Выглядит как третий сорт, если честно.

6
Sivispacempb

Ну как говорят :третий сорт -не брак.

jax baron

чё то смесь гта 4 с киберпанком - в хорошем смысле.

2
Sivispacempb

Выглядит как клон гта 5 из 2013 года, спасти может разве что сценарий и насыщенный геймплейными возможностями живой город , пока выглядит ну так себе если честно , вообще не понимаю зачем добавлять в шутер вид от третьего лица если нет какой то продвинутой акробатики , боевки , или экшн сцен а-ля анчартед, пока ничего такого не замечено в ролике. Будем конечно надеяться , дадим игре шанс , всетаки это возможно ранние элементы геймплея.

1
ЮрецОдесса

Видно, что у команды денег мало. Мне эта игра напоминает местами "Paradise - где разводняк, а не игра" Ну эта хоть выйдет.

ulLya33

Эта игра выйдет вроде как в этом году летом или осенью

ulLya33

Выглядит интересно , особенно взрыв мажыны и разброс ее деталей , думаю игра уже готова ,идёт в полировке

Sivispacempb ulLya33

Пишут что 10 июня , это уже как бы чуть больше месяца

deathrocketandme

Местами кривовато, но учитывая что гта- подобных теперь почти не выходит, то попробую на релизе.

srphim

Ну и дерьмище, уровень контра сити vk games