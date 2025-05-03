В сеть попали ролики геймплея MindsEye от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса

В сети оказались геймплейные ролики предстоящей экшен-игры MindsEye от Build a Rocket Boy, нынешней студии бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса.
Ранее MindsEye была анонсирована как игра с открытым миром, первый тизер-трейлер которой немного похож на серию GTA. Игра сделана с использованием тех же инструментов, что и Everywhere, онлайн-платформа, которая позволяет игрокам создавать собственные уровни или целые игры. Студия Бензиса также использует Everywhere для создания MindsEye.
MindsEye будет сюжетным приключенческим боевиком, действие которого происходит в недалеком будущем в американском городе Редрок. Игроки управляют Джейкобом Диасом, у которого есть таинственный нейронный имплант, и который пытается раскрыть правду об «ИИ, высокотехнологичных экспериментах и нерегулируемой военной мощи».
В прошлом году было объявлено, что IO Interactive издаст MindsEye. Игра выйдет 10 июня на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
Стрельба уровень вач догс 2014, импакт околонулевой пока по видео
Выглядит как третий сорт, если честно.
Ну как говорят :третий сорт -не брак.
чё то смесь гта 4 с киберпанком - в хорошем смысле.
Выглядит как клон гта 5 из 2013 года, спасти может разве что сценарий и насыщенный геймплейными возможностями живой город , пока выглядит ну так себе если честно , вообще не понимаю зачем добавлять в шутер вид от третьего лица если нет какой то продвинутой акробатики , боевки , или экшн сцен а-ля анчартед, пока ничего такого не замечено в ролике. Будем конечно надеяться , дадим игре шанс , всетаки это возможно ранние элементы геймплея.
Видно, что у команды денег мало. Мне эта игра напоминает местами "Paradise - где разводняк, а не игра" Ну эта хоть выйдет.
Эта игра выйдет вроде как в этом году летом или осенью
Выглядит интересно , особенно взрыв мажыны и разброс ее деталей , думаю игра уже готова ,идёт в полировке
Пишут что 10 июня , это уже как бы чуть больше месяца
Местами кривовато, но учитывая что гта- подобных теперь почти не выходит, то попробую на релизе.
Ну и дерьмище, уровень контра сити vk games