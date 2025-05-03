В сеть попали ролики геймплея MindsEye от бывшего продюсера GTA Лесли Бензиса

В сети оказались геймплейные ролики предстоящей экшен-игры MindsEye от Build a Rocket Boy, нынешней студии бывшего продюсера Grand Theft Auto Лесли Бензиса.

Ранее MindsEye была анонсирована как игра с открытым миром, первый тизер-трейлер которой немного похож на серию GTA. Игра сделана с использованием тех же инструментов, что и Everywhere, онлайн-платформа, которая позволяет игрокам создавать собственные уровни или целые игры. Студия Бензиса также использует Everywhere для создания MindsEye.

MindsEye будет сюжетным приключенческим боевиком, действие которого происходит в недалеком будущем в американском городе Редрок. Игроки управляют Джейкобом Диасом, у которого есть таинственный нейронный имплант, и который пытается раскрыть правду об «ИИ, высокотехнологичных экспериментах и ​​нерегулируемой военной мощи».

В прошлом году было объявлено, что IO Interactive издаст MindsEye. Игра выйдет 10 июня на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.