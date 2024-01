Актеры из "Барби" и "Реальных упырей" сыграют в фильме по Minecraft

Согласно информации, полученной изданием Deadline, актеры Кейт МакКиннон ("Барби") и Джемейн Клемент ("Реальные упыри") присоединились к актерскому составу адаптации Minecraft от Warner Bros. Они присоединятся к ранее объявленным Джейсону Момоа ("Аквамен"), Джеку Блэку ("Солдаты неудачи"), Эмме Майерс ("Уэнсдэй"), Даниэлю Бруксу ("Миротворец") и Дженнифер Кулидж ("Белый лотос").

Deadline отмечает, что съемки фильма "Майнкрафт" уже начались в Новой Зеландии. Подробности сюжета пока не раскрываются. Режиссером фильма выступает Джаред Хесс ("Зачинщики"), а его премьера в США запланирована на 4 апреля 2025 года.

Кейт МакКиннон также известна своими ролями в фильмах "Охотники за привидениями" (Ghostbusters) 2016 года, "Шпион, который меня кинул" (The Spy Who Dumped Me), "Скандал" (Bombshell) и других. Джемейн Клемент ранее снялся в таких фильмах, как "Люди в черном 3" (Men in Black 3), "Аватар: Путь воды" (Avatar: The Way of Water) и других.