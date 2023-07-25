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Minecraft 09.05.2009
8.3 4 010 оценок

Блогер научил шимпанзе играть в Minecraft

Simple Jack
Новости

Ютубер под ником ChrisDaCow научил обезьяну играть в Minecraft и видео с этим экспериментом опубликовал у себя на канале. Мотивацией для примата во время обучения были угощения за правильное выполнение внутриигровых действий.

В результате шимпанзе удалось освоить несколько важных навыков внутри виртуального мира, в том числе передвигаться по карте, разбивать блоки и открывать двери - практически всё, что нужно для игры. Однако, обезьянке так и не удалось освоить крафтинг - один из ключевых аспектов Minecraft.

Комментаторы под видео иронизируют, что в свете таких результатов, интересно представить, что может произойти дальше. Может быть, шимпанзе вскоре возьмутся за другие популярные игры, такие как Dota 2 или Counter-Strike?

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Lvinomord

Это опасно. Затащит пару каток за пивом с чипсами,побежит сраться в чате с нубами по команде,по ip начнёт вычислять., потом клавой по хлебальнику хозяину,чтобы играть не мешал...ох не к добру это;)

4
0ncnjqybr

Сюда скорее прибежит. Будет бегать и визжать про "расистов", "гомофобов" и "скрепы".

-1
CAN I HABE PIZZA PLS 0ncnjqybr

Какие расисты, какие скрепы? Ты чё порвался, дядь? Кто тебя обидел?

П.с. аа, очередной новорег. Основу небось за подобные комментарии бессмысленные забанили, а попка горит так, что невозможно молчать, решил твинк завести 😆 а что, ботоводство на сайте никак не пресекается администрацией? Жаль.

0
TAPAKAH222
Может быть, шимпанзе вскоре возьмутся за другие популярные игры, такие как Dota 2 или Counter-Strike?

Там уже целый зоопарк с цирком играет, если судить по звукам, игре и общей оценки друг друга со стороны игроков.

1
Magnusss

а точно не на оборот :)

1
0ncnjqybr

Растет. Еще немного и зарегается на ПГ.

0
InarticulateIndigo

Ну это будет не новью, с 23 мая одна сидит уже тут.

2
JIoMTuK InarticulateIndigo

пхах плюсую люто

1
0ncnjqybr InarticulateIndigo

Путаешь даты. 16 апреля. Но ты все равно растешь, хвалю. Уже и буковки царапать научился и другана сюда привел.

-1