Блогер научил шимпанзе играть в Minecraft

Ютубер под ником ChrisDaCow научил обезьяну играть в Minecraft и видео с этим экспериментом опубликовал у себя на канале. Мотивацией для примата во время обучения были угощения за правильное выполнение внутриигровых действий.
В результате шимпанзе удалось освоить несколько важных навыков внутри виртуального мира, в том числе передвигаться по карте, разбивать блоки и открывать двери - практически всё, что нужно для игры. Однако, обезьянке так и не удалось освоить крафтинг - один из ключевых аспектов Minecraft.
Комментаторы под видео иронизируют, что в свете таких результатов, интересно представить, что может произойти дальше. Может быть, шимпанзе вскоре возьмутся за другие популярные игры, такие как Dota 2 или Counter-Strike?
Это опасно. Затащит пару каток за пивом с чипсами,побежит сраться в чате с нубами по команде,по ip начнёт вычислять., потом клавой по хлебальнику хозяину,чтобы играть не мешал...ох не к добру это;)
Сюда скорее прибежит. Будет бегать и визжать про "расистов", "гомофобов" и "скрепы".
Какие расисты, какие скрепы? Ты чё порвался, дядь? Кто тебя обидел?
П.с. аа, очередной новорег. Основу небось за подобные комментарии бессмысленные забанили, а попка горит так, что невозможно молчать, решил твинк завести 😆 а что, ботоводство на сайте никак не пресекается администрацией? Жаль.
Там уже целый зоопарк с цирком играет, если судить по звукам, игре и общей оценки друг друга со стороны игроков.
а точно не на оборот :)
Растет. Еще немного и зарегается на ПГ.
Ну это будет не новью, с 23 мая одна сидит уже тут.
пхах плюсую люто
Путаешь даты. 16 апреля. Но ты все равно растешь, хвалю. Уже и буковки царапать научился и другана сюда привел.