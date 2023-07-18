Фанаты Minecraft могут обзавестись фирменным холодильником

Поклонникам игры Minecraft хорошо знаком Крипер (Creeper) — вражеский объект, наделенный искусственным интеллектом, который подкрадывается к игроку и взрывается.

Компания XBOX выпускает мини-холодильник, стилизованный под Крипера. Представляя продукт онлайн, Microsoft объявила, что новый мини-холодильник Xbox, оформленный в стиле Minecraft Creeper, будет доступен для покупки через Walmart.

Он имеет форму и цвет почти точно такой же, как Creeper, но также предлагает великолепное сочетание формы и функциональности. Мини-холодильник может вместить и охладить до 12 банок напитка, выбранного владельцем, что, вероятно, идеально подходит для тех, кто хочет добавить нечто интересное в игровую комнату.

Такой вот полезный в хозяйстве мерч.