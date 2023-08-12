Игрок Minecraft построил полноценный тропический остров

Креативный игрок Minecraft завершил постройку впечатляющего тропического острова, что вызывает восхищение. Его проект может послужить примером для других игроков, желающих создать свои островные сооружения в легендарной песочнице.
Пользователь Reddit с ником IThinkIMater поделился несколькими фотографиями своего проекта – прекрасного тропического острова, созданного на его игровом сервере в Minecraft. Здание имеет несколько уровней, снизу и сверху отделены различными блоками. Чтобы подчеркнуть тропическую атмосферу, на разных уровнях острова установлены пальмы, а рядом с островом на причале стоит трехмачтовый корабль, готовый к использованию. При фоновом освещении заката игра создает иллюзию идеального убежища для богатого пирата.