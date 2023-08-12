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Minecraft 09.05.2009
8.3 4 069 оценок

Игрок Minecraft построил полноценный тропический остров

Simple Jack
Новости

Креативный игрок Minecraft завершил постройку впечатляющего тропического острова, что вызывает восхищение. Его проект может послужить примером для других игроков, желающих создать свои островные сооружения в легендарной песочнице.

Пользователь Reddit с ником IThinkIMater поделился несколькими фотографиями своего проекта – прекрасного тропического острова, созданного на его игровом сервере в Minecraft. Здание имеет несколько уровней, снизу и сверху отделены различными блоками. Чтобы подчеркнуть тропическую атмосферу, на разных уровнях острова установлены пальмы, а рядом с островом на причале стоит трехмачтовый корабль, готовый к использованию. При фоновом освещении заката игра создает иллюзию идеального убежища для богатого пирата.

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