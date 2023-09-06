Игрок Minecraft потратил семь лет на постройку точной копии Хогвартса из "Гарри Поттера"

Знаменитую школу чародейства и волшебства Хогвартс теперь можно увидеть в популярной песочнице Minecraft. Целеустремленный геймер и настоящий фанат вселенной "Гарри Поттера" уже больше семи лет создает точную копию замка. Масштаб его постройки уже поражает, однако Хогвартс готов только на 70%.
Виртуальной копией Хогвартса в Minecraft отметился пользователь с ником ducky_67. Еще семь лет назад он начал постройку замка и успел сделать достаточно много. Как признается автор, его работа еще далека от завершения, тем не менее он построил самые знаковые места школы магии.
Игрок в деталях воссоздал сам замок и его окрестности. Автор не забыл, насколько важную роль играло поле для квиддича, деревня Хогсмид и другие локации вокруг школы, поэтому они также присутствуют в его работе. Вместе с этим он проделал невероятную работу по обустройству Хогвартса внутри, соорудив лестницы, портреты и многое другое.
Автору постройки предстоит еще много работы, которая в основном сводится к детализации замка. Как только он полностью завершит свою работу, он обещает поделиться Хогвартсом со всеми и опубликует карту мира с ним в открытый доступ.
7 лет? В скайримском редакторе было бы быстрее.
жесть, вот это он упоротый (в хорошем смысле)
больной
Ты бы лучше в старфилд помог беседкам взлёты и посадки разработать нормальные, а не как катсцены
Осуждаем