Minecraft исполнилось 16 лет

Изначально это был небольшой проект шведского разработчика Маркуса Перссона, который превратился в одно из самых культовых явлений в истории видеоигр.

За эти годы Minecraft стал больше, чем просто игрой. Это — платформа для творчества, обучения и самовыражения. Миллионы игроков строили целые города, воссоздавали шедевры архитектуры, программировали внутри игры, снимали фильмы, учились и просто наслаждались бесконечными возможностями кубического мира.

Более 238 миллионов проданных копий, миллионы серверов, бесконечные моды и уникальные постройки — Minecraft стал по-настоящему культурным феноменом.