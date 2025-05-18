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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 9 233 оценки

Minecraft исполнилось 16 лет

Solstice Solstice

Изначально это был небольшой проект шведского разработчика Маркуса Перссона, который превратился в одно из самых культовых явлений в истории видеоигр.

За эти годы Minecraft стал больше, чем просто игрой. Это — платформа для творчества, обучения и самовыражения. Миллионы игроков строили целые города, воссоздавали шедевры архитектуры, программировали внутри игры, снимали фильмы, учились и просто наслаждались бесконечными возможностями кубического мира.

Более 238 миллионов проданных копий, миллионы серверов, бесконечные моды и уникальные постройки — Minecraft стал по-настоящему культурным феноменом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
ExclusiveKirk

Майнкрафт это лучше чем реальная жизнь

3
-zotik-

майкрафт это моя жизнь!