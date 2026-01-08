Слух: ID Software может вернуться к франшизе Quake

По словам Windows Central, студия id Software, возможно, вернется к Quake, одной из своих старейших и самых известных франшиз. Есть вероятность, что информация об этом будет озвучена на мероприятии Quakecon, однако, если это будет большой анонс, то он может быть сделан во время Xbox Showcase..

Серия Quake считается одной из самых популярных франшиз в игровой индустрии, которая перевернула представление о шутерах от первого лица. Однако после выхода последней части Quake Champions и нескольких переизданий классических игр серии прошло уже достаточно много времени, так что пора уже порадовать нас чем-то новым.

В любом случае, как отмечает Windows Central, к этой информации следует относиться с определенной долей скептицизма, так как ни id Software, ни Microsoft официально не делали никаких заявлений.