Minecraft погружается в Сеть: вышло дополнение по фильму "Трон: Арес"

В Minecraft появилось официальное дополнение, созданное по мотивам фантастического фильма «Трон: Арес», премьера которого состоялась 10 октября. Новый контент добавляет в игру футуристические локации, транспортные средства и атмосферу культовой вселенной, где цифровые миры оживают на экране.

Дополнение доступно только для версии Minecraft Bedrock и стоит 1340 внутриигровых монет. Игроки смогут исследовать стилизованные арены, вдохновлённые эстетикой неонового киберпространства, и опробовать транспорт, напоминающий знаменитые световые мотоциклы из фильма.

Кроме того, Mojang подтвердила, что до конца 2025 года в игре состоится кроссовер с Dragon Ball Z. Хотя подробности пока не раскрываются, фанаты ожидают появления тематических скинов и, возможно, уникальных боевых механик.

А на кинофронте — хорошие новости: в разработке находится «Minecraft в кино 2». Режиссёром вновь выступит Джаред Хесс, сценарий он напишет вместе с Крисом Галлеттой, а Джейсон Момоа не только спродюсирует проект, но, вероятно, вернётся к своей роли. Премьера намечена на 23 июля 2027 года.