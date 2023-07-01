Minecraft приносит больше дохода на Nintendo Switch, чем на вместе взятых Xbox и PlayStation ©

Проходят годы, но Minecraft по-прежнему остается одной из самых популярных игр на рынке и, таким образом, представляет собой основной источник дохода для Microsoft, которая приобрела Mojang и права на IP в 2014 году. Согласно отчетам, полученным в ходе судебного разбирательства между гигантом Redmon и FTC на этой неделе, игра в настоящее время приносит больше дохода на Nintendo Switch, чем на платформах PlayStation и Xbox.

На самом деле, финансовый директор Microsoft Тим Стюарт сообщил, что Minecraft на Switch приносит примерно в два раза больше дохода, чем на консолях PlayStation, и примерно в четыре раза больше, чем на консолях Xbox. Практически говоря, даже объединение доходов на платформах PlayStation и Xbox не может достичь доходов, полученных на портативной консоли компании из Киото. Не было произведено точных оценок для ПК, которые, тем не менее, составляют "очень большую" долю в общем объеме.

Кроме того, на том же слушании Стюарт, не предложив ориентировочных цифр, подтвердил, что "Minecraft - одна из самых прибыльных, если не самая прибыльная игра от первого лица" от Microsoft.

Именно из-за ее успеха на других платформах, по словам финансового директора Xbox, не имело бы смысла делать ее эксклюзивом для Xbox, которая, по сути, является консолью с самым низким общим доходом.

Во время судебного разбирательства между Microsoft и FTC, которое, вероятно, решит судьбу приобретения Activision Blizzard, мы также узнали, что нативной версии Minecraft для PS5 не существует, потому что Sony отправила девки для консоли в Mojang.