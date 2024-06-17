Minecraft выйдет на PlayStation 5

Представитель Mojang Studios в Discord заявил, что компания разрабатывает версию Minecraft для PlayStation 5.
На данный момент версия находится в экспериментальном режиме, команда разработчиков будет прислушиваться к отзывам игроков и стараться исправить все недочёты.
Напомним, что для Minecraft вышло новое дополнение, посвящённое головоломке «Тетрис». Разработчики опубликовали геймплейный трейлер расширения на YouTube-канале.
Minecraft – популярная инди-игра от Mojang Studios. В тайтле игроки могут исследовать открытый мир, строить здания, сражаться и находить ресурсы. Проект вышел в 2011 году и доступен на ПК, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Raspberry Pi, Wii U, PlayStation Vita и устройствах Android.