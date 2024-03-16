Mojang просит геймеров не обновлять Minecraft через программу Xbox в Windows для сохранения миров

Вчера Mojang предупредила пользователей не обновлять Minecraft через приложение Xbox в Windows 10 и 11, так как это может привести к безвозвратной потере сохранений игровых миров.
«Не обновляйте Minecraft через приложение Xbox на ПК. Если вы это сделаете, ваши миры могут быть потеряны. Мы рекомендуем вам запустить средство восстановления игровых сервисов для ПК перед установкой обновления Minecraft. Для получения дополнительной информации перейдите сюда», — Mojang.
Чтобы избежать ошибки обновления, пользователям необходимо запустить средство восстановления игровых сервисов для ПК.
- Запустите приложение Xbox на своем компьютере.
- Щелкните значок своего профиля.
- Нажмите "Поддержка".
- Нажмите "Инструмент восстановления игровых сервисов".
- Нажмите "Начать устранение неполадок".
- Дождитесь завершения процесса и обновите игру.
Средство устранения неполадок обновит игровые сервисы до версии 19.87.13001.0, что должно исправить ошибку с удалением мира.
Ошибка не затрагивает Minecraft: Java Edition, но пользователям также рекомендуется всегда делать резервную копию своих миров в Minecraft для Windows (Bedrock), экспортируя их в отдельный файл:
- Выберите мир, для которого вы хотите создать резервную копию.
- Нажмите кнопку редактирования рядом с ним.
- Прокрутите вниз и выберите опцию "Экспортировать мир".
- Выберите папку для хранения мира.
- Нажмите "Экспорт", чтобы переместить свой мир на другой компьютер, консоль или мобильное устройство.