Mojang Studios официально объявила дату проведения Minecraft Live 2025 в конце сентября

Mojang Studios официально объявила дату проведения Minecraft Live 2025 — событие пройдет 27 сентября. Трансляция начнется в 20:00 по московскому времени и будет доступна на официальном сайте игры, а также на YouTube, Twitch, Instagram и TikTok. Студия обещает эксклюзивные анонсы, комментарии разработчиков и другие сюрпризы.

Главной темой мероприятия, скорее всего, станет новое обновление "Медный век" (The Copper Age). Оно добавит в игру разнообразные возможности использования меди и представит Медного Голема — нового уникального моба. Обновление может выйти уже в ближайшие недели, что делает Minecraft Live 2025 особенно ожидаемым событием для игроков.

Как и в прошлые годы, после основной трансляции состоится расширенное шоу Deep Dig After Show, где будут подробно разбирать нововведения, делиться инсайтами и обсуждать будущие планы по развитию игры.