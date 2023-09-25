Mojang запретила зарабатывать биткоины в Minecraft

Satlantis, популярный сервер Minecraft, позволявший игрокам зарабатывать биткоины, объявил об отказе от функции “играй и зарабатывай” в ответ на требование компании Mojang, сообщает Decript. Раньше игроки могли накапливать и выводить небольшие суммы биткойнов во время игры, но сегодня эту возможность отключат. Хотя игроки разочарованы этим решением, создатели сервера сообщили, что планируют внедрить подобную концепцию в другую игру:
Это отстой. От этого никуда не деться, но Satlantis будет жить. Все время, деньги и энергия, которые мы вместе вкладываем в эту игру, не будут оставлены несколькими динозаврами из какого-нибудь конгломерата.
Запрет повторяет предыдущую позицию Mojang в отношении проекта NFT Worlds, в рамках которого токенами продавались земельные участки для специализированного фан-сервера Minecraft. После запрета Mojang на использование токенов NFT Worlds переименовалась в Hytopia и разработала свой собственный игровой движок, похожий на Minecraft. Решение о прекращении заработка биткоинов на Satlantis вызвало у игроков и создателей сервера разочарование, впрочем, сервер продолжит свою работу уже без связей с криптой.