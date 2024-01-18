Обезьяна прошла Minecraft - примат убил финального босса Дракона Края

Исследовательский центр Ape Initiative опубликовал ролик, в котором обезьяне-бонобо удалось пройти Minecraft. Карликовый шимпанзе смог убить финального босса игры — Дракона Края.
Ape Initiative обучала обезьяну Канзи играть в Minecraft в течение года. Она управляет персонажем пальцами на большом сенсорном экране, а за «правильные» действия получает награждение в виде угощения. За время обучения примат освоил передвижение, а также основные механики: поиск еды и строительство блоков. Канзи может самостоятельно копать пещеры, выживать в «аду» и даже открывать двери.
В убийстве Дракона Края в Minecraft обезьяне Канзи помогали шимпанзе Теко и YouTube-блогер ChrisDaCow. Однако добить финального босса смогла именно Канзи. Приматы даже научились разливать воду под ногами персонажа, чтобы не получать урон от падения с высоты.
Ape Initiative — исследовательский центр, который занимается изучением и сохранением обезьян вида бонобо. Проект, в котором приматов обучали проходить Minecraft, проводился под постоянным наблюдением ветеринара, поэтому ни одно животное не пострадало.
Так летсплейщиков ещё никто не оскорблял:)