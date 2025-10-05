Стример Kurtjmac завершил свое 14 летнее путешествие к Дальним Землям в Minecraft

Стример Курт Макнамара, известный под псевдонимом Kurtjmac, завершил свой легендарный поход к так называемым Дальним Землям в Minecraft. Путешествие, которое транслировалось в рамках его шоу Far Lands or Bust, заняло более 14 лет.

Макнамара начал свой путь в марте 2011 года в старой версии игры, Minecraft Beta 1.7.3. Его целью было достичь Дальних Земель — области, расположенной на расстоянии свыше 12.5 миллионов блоков от точки спауна, где из-за ошибок в алгоритмах генерации мира ландшафт приобретает хаотичные и сюрреалистичные формы. Этот феномен, привлекавший многих игроков своей загадочностью, был устранен в более поздних обновлениях игры.

За годы своего путешествия стример не только медленно продвигался по кубическому миру, но и превратил свой проект в благотворительный марафон. Ведя трансляции в формате подкаста, он обсуждал различные темы, параллельно собирая пожертвования для таких организаций, как Child's Play и Direct Relief. За все время ему удалось собрать сотни тысяч долларов.

Достигнув конечной цели в начале октября 2025 года, Макнамара попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое длинное путешествие в Minecraft. В финале трансляции он пошутил, что теперь-то настало время поиграть в Minecraft как следует. Стример планирует и дальше создавать контент по игре, но уже без столь грандиозной цели.