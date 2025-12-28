ЧАТ ИГРЫ
Супервайзер Weta FX раскрыл детали создания фильма Minecraft

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Corridor Crew выпустила новый эпизод своего шоу, в котором гостем стал Шелдон Стопсак, супервайзер визуальных эффектов из известной студии Wētā FX. В рамках беседы специалист поделился техническими подробностями работы над экранизацией популярной игры Minecraft и рассказал о сложностях совмещения живых актеров с кубическим миром.

Одной из главных тем обсуждения стал процесс съемок на фоне хромакея. Большая часть сцен снималась в павильонах с синими экранами, что создало неожиданную проблему для команды композитинга. Джек Блэк, исполняющий роль Стива, носил бирюзовую футболку, оттенок которой был слишком близок к цвету фона. Это потребовало от специалистов кропотливой работы по отделению персонажа от заднего плана, чтобы сохранить детали волос и одежды без визуальных артефактов.

Для погружения съемочной группы в атмосферу игры использовалась специальная система камер. Команда Wētā заранее воссоздала локации фильма на движке Unreal Engine. На площадке применялась технология, позволяющая в реальном времени заменять синий фон на черновые версии компьютерных декораций, чтобы оператор и режиссер могли правильно выстраивать кадр, понимая масштаб огромных построек и ландшафта.

Также супервайзер рассказал забавную историю о создании рисунка, который в одной из сцен держит Пиглин. Этот детский рисунок дома на самом деле создал ребенок Шелдона Стопсака. Режиссер фильма Джаред Хесс даже давал правки к этому рисунку, попросив ребенка немного изменить небо, после чего изображение было отсканировано и добавлено в фильм. Сами Пиглины, несмотря на свою мультяшную форму, имеют детализированную текстуру кожи с порами, что было сделано для соблюдения баланса между стилизацией и реализмом.

В разговоре затронули и других цифровых персонажей. Волк, появляющийся в кадре с Джеком Блэком, является полностью компьютерным, хотя на площадке использовалась кукла для взаимодействия. Команде пришлось решать сложные задачи по симуляции шерсти и ее контакту с руками актера, а также создавать правдоподобное взаимодействие языка животного с бородой Стива.

Комментарии:  4
AdriftDylan

Мне 20 минут просмотра хватило,чтобы выключить этот фильм,это для ясельного сада снято.

1
Wing42
это для ясельного сада снято

Это фильм по Майнкрафту. Он и должен быть таким.

Угрюмый_Кот Wing42

Не обязательно, Майнкрафт вполне может иметь и более серьезный тон

2
Wing42 Угрюмый_Кот

Но зачем? Режиссёр со сценаристом с первого раза попали в целевую аудиторию.