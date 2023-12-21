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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.4 4 603 оценки

Universal Studios организовала новогодний ивент в Minecraft

Simple Jack
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В игру было добавлено множество героев из различных фильмов компании.

Шрека и его болото, герои из мультфильма «Как приручить дракона», миньоны были перенесены в Mincraft. Есть даже персонажи из Jurrasic World и акула из «Челюстей».

Игроки могут посетить различные блочные версии знаменитых съемочных площадок, таких как «Остров дружбы», попутно выполняя квесты и играя в мини-игры. Закончив экскурсию, вы сможете навестить Шрека, на его болоте. Игроки могут присоединиться к болтливому компаньону Ослу в приключении, тема которого вдохновлена ​​фантастическим миром Шрека.

Событие продлится до 23 декабря.

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