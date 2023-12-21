Universal Studios организовала новогодний ивент в Minecraft

В игру было добавлено множество героев из различных фильмов компании.
Шрека и его болото, герои из мультфильма «Как приручить дракона», миньоны были перенесены в Mincraft. Есть даже персонажи из Jurrasic World и акула из «Челюстей».
Игроки могут посетить различные блочные версии знаменитых съемочных площадок, таких как «Остров дружбы», попутно выполняя квесты и играя в мини-игры. Закончив экскурсию, вы сможете навестить Шрека, на его болоте. Игроки могут присоединиться к болтливому компаньону Ослу в приключении, тема которого вдохновлена фантастическим миром Шрека.
Событие продлится до 23 декабря.