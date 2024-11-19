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Minecraft 09.05.2009
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Строительство, От первого лица, Открытый мир, Песочница, Кооператив
8.6 6 668 оценок

Вышел второй трейлер фильма по Minecraft

RedDay13
Новости

Warner Bros. Pictures представила новый трейлер к фильму «Minecraft кино» - экранизации популярной видеоигры. В видео можно увидеть главных персонажей и узнать, как главный герой Стив оказался в кубическом мире. По сюжету, герои Гаррет, Натали, Доун и Генри оказываются в мире Minecraft, где вместе со Стивом, опытным исследователем, учатся выживать, соблюдая правила этого необычного места.

Режиссёром фильма стал Джаред Хесс, известный по таким проектам, как «Наполеон Динамит» и «Суперначо». В главных ролях снялись Джек Блэк, Эмма Майерс, Джейсон Момоа и Дженнифер Кулидж.

Фильм выйдет на мировые экраны 4 апреля 2025 года.

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