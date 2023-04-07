Стали известны системные требования Minecraft Legends для ПК ©

В преддверии выхода игры 18 апреля Mojang Studios и Xbox Game Studios официально обнародовали системные требования Minecraft Legends для ПК. Minecraft Legends не так требовательна к аппаратным ресурсам, как оригинальная Minecraft, поэтому её можно комфортно запускать на большинстве систем с рекомендуемыми характеристиками, требующими только графического процессора Nvidia GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти.

Минимальные:

ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)

Процессор: Core i5 2,8 ГГц или аналогичный

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 или эквивалентный графический процессор DX12.

DirectX: 12

24 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)

Процессор: Core i5 3,4 ГГц или аналогичный

Оперативная память: 8 ГБ

Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100

DirectX: 12

24 ГБ свободного места

Minecraft Legends выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и Game Pass 18 апреля.