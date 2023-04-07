Minecraft Legends 18.04.2023
7.8 9 оценок

Стали известны системные требования Minecraft Legends для ПК

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monk70
Новости

В преддверии выхода игры 18 апреля Mojang Studios и Xbox Game Studios официально обнародовали системные требования Minecraft Legends для ПК. Minecraft Legends не так требовательна к аппаратным ресурсам, как оригинальная Minecraft, поэтому её можно комфортно запускать на большинстве систем с рекомендуемыми характеристиками, требующими только графического процессора Nvidia GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти.

Минимальные:

  • ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)
  • Процессор: Core i5 2,8 ГГц или аналогичный
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 или эквивалентный графический процессор DX12.
  • DirectX: 12
  • 24 ГБ свободного места

Рекомендуемые:

  • ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)
  • Процессор: Core i5 3,4 ГГц или аналогичный
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100
  • DirectX: 12
  • 24 ГБ свободного места

Minecraft Legends выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и Game Pass 18 апреля.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
kotasha
Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100

AMD FX-4100 это вообще то процессор а не видеокарта.

2
Kakaha_228

Вообще на оптимизацию забили... Судя по трейлеру, игре должно было хватить 2 гб ОЗУ и проца 2 ядра по 2 ГГц...

1
jax baron

видеокарту прям накрутили.

0
Limgrave

Специально же завышают, чтобы не ныли

1
kotasha Limgrave

Да? Intel HD 520 неровня этим картам Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, требования написанные от балды.

0
Limgrave kotasha

Who cares?

0
JohnTornton

детишки не поиграются уже

0