Стали известны системные требования Minecraft Legends для ПК

В преддверии выхода игры 18 апреля Mojang Studios и Xbox Game Studios официально обнародовали системные требования Minecraft Legends для ПК. Minecraft Legends не так требовательна к аппаратным ресурсам, как оригинальная Minecraft, поэтому её можно комфортно запускать на большинстве систем с рекомендуемыми характеристиками, требующими только графического процессора Nvidia GTX 1060 и 8 ГБ оперативной памяти.
Минимальные:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)
- Процессор: Core i5 2,8 ГГц или аналогичный
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, Intel HD 520 или эквивалентный графический процессор DX12.
- DirectX: 12
- 24 ГБ свободного места
Рекомендуемые:
- ОС: 64-разрядная версия Windows 11 или Windows 10 (обновление за май 2020 г. или выше) (Windows 10S не поддерживается)
- Процессор: Core i5 3,4 ГГц или аналогичный
- Оперативная память: 8 ГБ
- Графический процессор: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD FX-4100
- DirectX: 12
- 24 ГБ свободного места
Minecraft Legends выходит на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, ПК и Game Pass 18 апреля.
AMD FX-4100 это вообще то процессор а не видеокарта.
Вообще на оптимизацию забили... Судя по трейлеру, игре должно было хватить 2 гб ОЗУ и проца 2 ядра по 2 ГГц...
видеокарту прям накрутили.
Специально же завышают, чтобы не ныли
Да? Intel HD 520 неровня этим картам Nvidia GeForce GTX 780, AMD Radeon 285, требования написанные от балды.
Who cares?
детишки не поиграются уже