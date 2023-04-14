Стратегия Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков

Появились первые обзоры Minecraft Legends, в которых стратегия от Mojang получила в целом хорошие оценки, от 7 до 8, с одной действительно отрицательной от GGRecon.
В целом, Minecraft Legends признана стратегической игрой в реальном времени, подходящей для всех, что делает ее пригодной для использования более молодой аудиторией, но ограничивает ее динамику.
- Multiplayer.it - 8.0 / 10.0
- God is a Geek - 9 / 10
- Shacknews - 8 / 10
- Press Start - 8 / 10
- GamingBolt - 8 / 10
- Seasoned Gaming - 8 / 10
- XboxEra - 7.5 / 10
- Gaming Nexus - 7 / 10
- Twinfinite - 3.5 / 5
- PCGamesN - 7 / 10
- Inverse - 7 / 10
- GGRecon - 3 / 5
- PC Gamer - 50 / 100
Именно сильно упрощенная механика является самой большой проблемой игры, согласно самым критическим отзывам. Игра выделяется только своим графическим стилем, соответствующим стилю Minecraft, и PvP-матчами, очевидно быстрыми и увлекательными.