Minecraft Legends 18.04.2023
8 10 оценок

Стратегия Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков

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butcher69
Новости

Появились первые обзоры Minecraft Legends, в которых стратегия от Mojang получила в целом хорошие оценки, от 7 до 8, с одной действительно отрицательной от GGRecon.

В целом, Minecraft Legends признана стратегической игрой в реальном времени, подходящей для всех, что делает ее пригодной для использования более молодой аудиторией, но ограничивает ее динамику.

  • Multiplayer.it - 8.0 / 10.0
  • God is a Geek - 9 / 10
  • Shacknews - 8 / 10
  • Press Start - 8 / 10
  • GamingBolt - 8 / 10
  • Seasoned Gaming - 8 / 10
  • XboxEra - 7.5 / 10
  • Gaming Nexus - 7 / 10
  • Twinfinite - 3.5 / 5
  • PCGamesN - 7 / 10
  • Inverse - 7 / 10
  • GGRecon - 3 / 5
  • PC Gamer - 50 / 100

Именно сильно упрощенная механика является самой большой проблемой игры, согласно самым критическим отзывам. Игра выделяется только своим графическим стилем, соответствующим стилю Minecraft, и PvP-матчами, очевидно быстрыми и увлекательными.

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