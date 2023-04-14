Стратегия Minecraft Legends получает хорошие оценки от критиков ©

Появились первые обзоры Minecraft Legends, в которых стратегия от Mojang получила в целом хорошие оценки, от 7 до 8, с одной действительно отрицательной от GGRecon.

В целом, Minecraft Legends признана стратегической игрой в реальном времени, подходящей для всех, что делает ее пригодной для использования более молодой аудиторией, но ограничивает ее динамику.

Multiplayer.it - 8.0 / 10.0

God is a Geek - 9 / 10

Shacknews - 8 / 10

Press Start - 8 / 10

GamingBolt - 8 / 10

Seasoned Gaming - 8 / 10

XboxEra - 7.5 / 10

Gaming Nexus - 7 / 10

Twinfinite - 3.5 / 5

PCGamesN - 7 / 10

Inverse - 7 / 10

GGRecon - 3 / 5

PC Gamer - 50 / 100

Именно сильно упрощенная механика является самой большой проблемой игры, согласно самым критическим отзывам. Игра выделяется только своим графическим стилем, соответствующим стилю Minecraft, и PvP-матчами, очевидно быстрыми и увлекательными.