Появился первый тизер фильма "Мэдден" с Николасом Кейджем и Кристианом Бэйлом

Стриминговый сервис Prime Video представил первый тизер биографического фильма "Мэдден", посвященного жизни легендарного тренера NFL Джона Мэддена.

За пределами США Джон Мэдден известен прежде всего как лицо одноименной серии футбольных симуляторов Madden NFL от Electronic Arts. Он принимал участие в их разработке и записывал для них комментарии.

Сюжет охватывает ключевые моменты биографии Мэддена: победу в Супербоуле в качестве главного тренера Окленд Рэйдерс, его неожиданный уход из тренерской карьеры на пике успеха и последующее превращение в самого узнаваемого телевизионного комментатора в истории американского футбола.

Джона Мэддена сыграл Николас Кейдж, а Эла Дэвиса, владельца команды Oakland Raiders, Кристиан Бэйл. В фильме также снялись: Кэтрин Хан, Сиенна Миллер, Джон Малэйни и другие. Режиссёром и сценаристом выступил Дэвид О. Расселл.

Премьера фильма состоится в ноябре 2026 года.