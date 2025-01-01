В MiSide найдено редкое меню с праздничной темой Хеллоуина

В Игре MiSide кроме секретного меню были обнаружены еще темы меню в качестве праздничных ивентов таких, как Хеллоуин и Рождество. Один из них это Хеллоуин, так как Новогоднюю тему все застали в период Рождества, а Хеллоуин игра не успела застать. Шанс получить такую тему можно только раз в год

Как же сразу не догадался когда были выложены мною Саундтреки с помощью датамайнинга.

Из особенностей можно подметить, что же изменилось: В первую очередь музыка, за ней и анимация и не важно зашли Вы в данный момент в секретное меню или нет, анимация будет в приоритете наложена поверх других менюшек.

У многих также возник вопрос, как оставить Секретное Меню без этой музыки и анимации, но это лишь временно, если не секрет, просто перемотайте время в календаре, только не забудьте вернуть все на свои места перед входом в Браузер. Внимание: перевод времени может нарушить работу Системы