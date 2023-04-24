Японская ролевая игра-рогалик MISTROGUE: Mist and the Living Dungeons вышла в раннем доступе Steam ©

Polyscape запустила новый ролевой боевик Mistrogue: Mist and the Living Dungeons для ПК (Windows/Mac) в раннем доступе Steam.

MISTROGUE — амбициозный проект, разработанный примерно за полгода командой из шести разработчиков игр. Игроки могут наслаждаться различными стилями игры благодаря полной поддержке контроллера и совместимости со Steam Deck. Версия для раннего доступа включает в себя три подземелья и позволит игрокам пройти сюжет до конца на японском, английском и китайском языках. Полный релиз запланирован на осень 2023 года. Также планируется порт для Nintendo Switch.

Игроки будут играть за Миста, охотника за сокровищами, который исследует «живые подземелья», используя различные навыки и предметы. Испытайте «Живые подземелья» MISTROGUE, где местность, монстры, ловушки и все внутри подземелья внезапно трансформируются прямо на глазах у игроков в режиме реального времени.

Сразитесь с живыми подземельями, придумав свою собственную сильнейшую сборку навыков, и используйте «Камни лабиринта», чтобы проложить путь в выбранном вами месте, одновременно сражаясь с безжалостным нападением монстров и уловок. Ключом к выживанию будет ваша способность приспосабливаться к постоянно меняющимся ситуациям.