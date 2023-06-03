Бесплатный командный экшен Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 утонул в негативных отзывах в Steam ©

Запуск PC-версии Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 нельзя считать успешным. Из-за серьезных технических проблем игра была наводнена негативными отзывами d Steam.

Май оказался слабым месяцем для поклонников гигантских роботов, особенно для тех, кто любит free-to-play игры. Действительно, выход PC-версии Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 оказался еще одним большим провалом в этой категории.

На сервисе Steam игра была принята просто ужасно: только 20 процентов отзывов игроков были положительными, что сервис классифицирует как "преимущественно негативный" прием игры.

Проблема заключается не в геймплее, а в техническом состоянии. Серверы полностью вышли из строя - соединения постоянно обрываются, а матчмейкинг часто вообще не работает. Проблемы с этим уже были во время тестирования, а теперь ситуация усугубляется. Игроки также жалуются на плохую оптимизацию и зависания движка. Состояние игры тем более удивительно, что она уже несколько лет доступна на PS4.

Несмотря на все эти проблемы, игроки пока что скрепят зубами и пытаются играть дальше. Mobile Suit Gundam Battle Operation 2 дебютировала в среду с впечатляющим рекордом активности - 25 000 одновременных игроков. Несмотря на технические трудности, вчерашний рекорд составил 18 000 одновременных игроков, что довольно удивительно, учитывая, насколько негативным был прием этой игры.

Остается надеяться, что авторам удастся стабилизировать работу серверов и устранить наиболее серьезные технические проблемы. В конце концов, интерес к игре высок, и если разработчики поторопятся, ее можно будет спасти.

Стоит отметить, что это уже второй неудачный дебют мая в категории игр с мехами. Релиз Hawken Reborn также оказался провальным. Для этой free-to-play продукции только 23% отзывов на Steam являются положительными. Здесь у игроков не хватило терпения дождаться патчей - вчерашний рекорд активности составил всего 33 человека, играющих одновременно