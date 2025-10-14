Состоялся релиз ретро-шутера Mohrta в сюрреалистичном мире

В Steam состоялся релиз приключенческого шутера от первого лица *Mohrta*, разработанного Scumhead и Osiol. Игра выполнена на движке GZDoom и предлагает отправиться в путешествие по странным и потусторонним измерениям.

Проект представляет собой нелинейное приключение с элементами темного фэнтези. Игрокам предстоит исследовать пять обширных и тематически разнообразных миров, причем делать это можно в любом порядке. Сюжет повествует об оперативнике Хейворд, оживленном трупе в броне, которому поручено расследовать аномальное расширение сверхъестественной зоны и найти пропавшего агента первого поколения.

Геймплей сосредоточен на сражениях с более чем 40 видами монстров и 20 боссами. Для этого в распоряжении игрока будет большой арсенал уникального оружия с различными функциями, которое можно улучшать. Помимо сражений, необходимо будет взаимодействовать с необычными персонажами, чтобы узнать больше о мире игры и получить задания. Визуальный стиль Mohrta сочетает ретро-графику с самобытным дизайном окружения и существ.

Первые игроки в Steam встретили проект в основном положительно. В своих отзывах они хвалят уникальный сюрреалистичный арт-дизайн, затягивающую атмосферу, динамичные сражения и необычный мир. Многие отмечают, что у игры есть свой неповторимый шарм, который напоминает смесь ретро-шутеров и игр серии Souls. Среди недостатков некоторые пользователи упоминают проблемы с настройкой управления для геймпада и отсутствие возможности переназначить клавиши.