Началась предварительная регистрация на закрытое бета-тестирование Monster Hunter Outlanders

Компания Level Infinite открыла предварительную регистрацию на участие в закрытом бета-тестировании мобильной игры Monster Hunter Outlanders. Подать заявку можно на официальном сайте проекта в период с 24 сентября по 7 ноября 2025 года. Само тестирование запланировано на середину ноября и пройдет на платформах iOS и Android.

Разработчики отмечают, что это будет конфиденциальное, закрытое бета-тестирование с ограниченным количеством участников. Весь полученный в ходе тестирования прогресс будет удален после его завершения. Для участия игрокам необходимо перейти на страницу события, зарегистрировать или войти в учетную запись Level Infinite Pass и заполнить специальную анкету. Важным условием является достижение 18-летнего возраста.

Были объявлены и системные требования для участия. Владельцам устройств на iOS понадобится iPhone 12 или новее с установленной iOS 17 или более поздней версии. Для Android-устройств минимальные требования включают 8 ГБ оперативной памяти, процессор Qualcomm Snapdragon 888 или выше и операционную систему Android 12 или новее.

Организаторы подчеркивают, что участники тестирования обязаны соблюдать строгую конфиденциальность. Любое распространение информации, включая скриншоты, видео или стримы, запрещено. Доступ к тестированию будет привязан к первому устройству, с которого будет выполнен вход в игру. Уведомления с приглашениями будут разосланы на электронные почты успешных кандидатов в течение пяти дней после окончания периода набора. Внутриигровые покупки во время теста будут отключены.