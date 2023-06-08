Для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышло крупное финальное обновление ©

Сегодня компания Capcom выпустила бонусное обновление для Monster Hunter Rise: Sunbreak на Nintendo Switch и PC, которое представляет последнего монстра этого масштабного расширения - Первобытного Малзено.

Позже обновление также появится на PlayStation, Xbox и в версии для ПК в Windows Store 24 августа 2023 года вместе с обновлениями 4 и 5, которые вводят Велхану и Амацу соответственно.

Главная новинка последнего обновления Monster Hunter Rise: Sunbreak - Первобытный Малзено, опасный вариант Старшего Дракона, представляющий его изначальную форму, до того как он был испорчен и ослаблен Курио. Разумеется, из материалов этого монстра можно будет создавать новую броню и оружие, если вам удастся его уничтожить.

Обновление также добавило новые опции для создания Qurio, новые стили оружия и брони, расширило пул монстров для исследования аномалий, внесло некоторые незначительные изменения и исправило различные ошибки. Все подробности перечислены в официальной итальянской версии примечаний к обновлению v16.0.0.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 27 июля будут поэтапно вводиться последние миссии событий, которые, очевидно, испытают навыки охотников на прочность.