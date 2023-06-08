Monster Hunter Rise 26.03.2021
6.6 153 оценки

Для Monster Hunter Rise: Sunbreak вышло крупное финальное обновление

©
butcher69
Новости

Сегодня компания Capcom выпустила бонусное обновление для Monster Hunter Rise: Sunbreak на Nintendo Switch и PC, которое представляет последнего монстра этого масштабного расширения - Первобытного Малзено.

Позже обновление также появится на PlayStation, Xbox и в версии для ПК в Windows Store 24 августа 2023 года вместе с обновлениями 4 и 5, которые вводят Велхану и Амацу соответственно.

Главная новинка последнего обновления Monster Hunter Rise: Sunbreak - Первобытный Малзено, опасный вариант Старшего Дракона, представляющий его изначальную форму, до того как он был испорчен и ослаблен Курио. Разумеется, из материалов этого монстра можно будет создавать новую броню и оружие, если вам удастся его уничтожить.

Обновление также добавило новые опции для создания Qurio, новые стили оружия и брони, расширило пул монстров для исследования аномалий, внесло некоторые незначительные изменения и исправило различные ошибки. Все подробности перечислены в официальной итальянской версии примечаний к обновлению v16.0.0.

Кроме того, с сегодняшнего дня и до 27 июля будут поэтапно вводиться последние миссии событий, которые, очевидно, испытают навыки охотников на прочность.

Обновления
2
0
Последние посты по игре Monster Hunter Rise
Финальное обновление для Monster Hunter Rise выйдет уже завтра - авторы намекнули на следующую игру в 2024 году
Финальное обновление для Monster Hunter Rise выйдет уже завтра - авторы намекнули на следующую игру в 2024 году
Capcom объявила дату финального цифрового события Monster Hunter Rise: Sunbreak
Capcom объявила дату финального цифрового события Monster Hunter Rise: Sunbreak
Свежее обновление Monster Hunter Rise Sunbreak для Switch и ПК содержит различные исправления ошибок
Свежее обновление Monster Hunter Rise Sunbreak для Switch и ПК содержит различные исправления ошибок
Комментарии: 0
Ваш комментарий