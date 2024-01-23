Удаление Denuvo сломало Monster Hunter Rise

Буквально вчера компания Capcom объявила об удалении крайне сомнительной антипиратской защиты Denuvo из Monster Hunter Rise. На первый взгляд, это отличные новости для "пиратов" и обычных геймеров, которые должны были получить более стабильную версию игры. К сожалению, все оказалось совсем наоборот. Удаление Denuvo из Monster Hunter Rise фактически сломало игру для многих пользователей, независимо от мощности их ПК.
Как оказалось, Capcom действительно удалила Denuvo, но при этом компания не отказалась от средств защиты против пиратства. Она заменила одну нестабильную антипиратскую защиту на еще более плохой вариант — Enigma Protector и Obsidium. Это серьезно сказалось на производительности Monster Hunter Rise и общей стабильности игры.
Первыми последствиями этой замены пострадали игроки на Steam Deck и пользователи Linux. Для них Monster Hunter Rise теперь просто не запускается. Пользователи жалуются на ошибки и критические сбои, которые невозможно исправить. Остальные игроки на ПК чуть больше повезло, проект остается в работоспособном состоянии, однако его производительность вызывает серьезные вопросы. Согласно небольшому количеству сообщений, после удаления Denuvo в Monster Hunter Rise появились вылеты и падения FPS, которые можно устранить, загрузив "пиратскую" версию игры. В Capcom пока не комментировали ситуацию, но игроки пытаются в социальных сетях убедить компанию полностью отказаться от Enigma Protector и Obsidium.
та самая защита от модов на псюны и тити? лол
И снова они обделались со своей защитой,может не стоит ее вообще ставить,вить если игра хорошая ее и так купят
Раньше я думал что они самые адекватные в этом плане, а они походу самые поехавшие.
Не,я конечно понимаю что они хотят сделать ПК своей основной платформой и всё такое, вот ток разные махинации с всевозможными защитами вряд-ли им помогут в этом деле.
Такими темпами они скоро забросят свои игры и будут пилить ток такой вид ПО
Интересно когда они поймут, что если игра хорошая им не нужна никая антипиратская защита
Если эта защита только руинит игры, то смысл ее добавлять ? Это , как бы не даст лишний заработок, а лишь вызовет гнев у пользователей. В чем смысл то ?
В чём смысл задавать одни и теже тупые вопросы,когда ответ более чем очевиден продать как можно больше копий на релизе.
уже и так высосали до капли больше не продадут
Так речь же не про это.
в смысле не про это, как бы на старте продаж, никакого обсидиана с энигмой не было, или ты про денуво подумал ?
старфорс накиньте еще на трешню эту может заработает и даж как патч будет
Нужна петиция на восстановление Денувы!!
А почему вдруг автор новости пишет такое "крайне сомнительной антипиратской защиты Denuvo", это выглядит предвзято на данный момент многие игры с этой защитой не взломаны. Я понимаю что ее глупо ставить на онлайн ориентированные игры, но синглы почему бы нет, тем более, что ее можно удалить в будущем и игра не пострадает от этого. Как бы альтернатива данной защите намного хуже, вплоть до онлайн привязки, а я не хочу такого.
П.С. всем хейтрерам, которые сейчас налетят, вы ничего не измените и дальше из-за пиратства будет хуже, вплоть до ан..льной слежки провайдером, как в европе, где без прокси лучше пиратское не качать.
в европе обходят всё и вся это раз, два- не из пиратство хуже а из за жадности, кто мешает ставить и убирать защиту через пол года, ни кто - тупо жадность.
ВЫ конечно можете защищать компании и брезгать пиратством.
Но задумайтесь - в ЕС игру можно купить отработав максимум 1 день или даже несколько пар часов.
В странах СНГ чтобы купить игру - нужно отработать от двух и более дней только ради одной игры а там подписка на антивирус и возможно что-то ещё + поднакопить деньги на обновление железа, я уже молчу про оплату коммунальных и отложить деньги на чёрный день!
Конечно в США и ЕС купить игру или вообще лицензионное ПО как два пальца об грудь - но региональные цены не предусмотрены для региона СНГ и им подобных -где игра стоит как годовой подарок кому-либо!
Пиратство исчезнет тогда, когда продукт будет стоить столько, чтобы пиратить было менее выгодно чем покупка лицензии - так что обвиняйте компании в пиратстве!
Я так считаю!
Вы считаете, что компании продающие игры виноваты в том, что курс рубля падает? Да и вообще игры не являются обязательным для жизни, а если вы играете в игры, значит так или иначе принимаете те соглашения, которые выдвигает издатель, о том кто может хейтить и выдвигать требования, так это обладатели лицензионного продукта компании, вот я покупал поделки от юбиков, когда они скатились в го...но я перестал покупать и мне не нужно пиратских игр от этой компании потому что меня блевать тянет от той ахинеи, которую они сделали с ассасином. Это пример, но я могу скачать игры компании типа owlcats, и платить я не собираюсь, вопрос зачем, если я могу играть бесплатно и плевать мне что от дохода, качество их игр хромает, ну загнется студия и что, мне плевать я платить не буду, а вы заставьте. И так у меня со всеми играми, лежат бесплатно без защиты зачем платить, я лучше куплю по скидке игры с защитой. Я понимаю что 10 новинок, стоит как одна вполне хорошая видеокарта или монитор или топовый проц. Беда в том, что мы все нищие.
Подписка на антивирус?) ЧТо?)