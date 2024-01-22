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Monster Hunter Rise 26.03.2021
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив
6.7 183 оценки

Capcom удалила Denuvo из Monster Hunter Rise

2BLaraSex
Новости

Согласно информации из базы SteamDB, компания Capcom удалила защиты Denuvo и VM Protect из игры Monster Hunter Rise. Размер exe-файла при этом уменьшился на 362 мегабайта. Однако после удаления Denuvo, Capcom, похоже, внедрила в игру свою новую защиту Enigma, которую, тем не менее оказалось довольно просто взломать.

Monster Hunter Rise вышла на PC 12 января 2022 года, а 3 февраля 2023 года была взломана EMPRESS. С тех пор у игры не было перевзлома.

Готовьтесь: настало время охоты! В Monster Hunter Rise — новой игре всемирно известного бестселлера Monster Hunter — вас ждет история, в которой вы станете охотником и отправитесь исследовать невиданные прежде карты и расправляться с кровожадными монстрами с помощью целого арсенала оружия. В версии для ПК, помимо всего прочего, особое внимание уделено оптимизации графики и производительности

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