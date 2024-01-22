Capcom удалила Denuvo из Monster Hunter Rise

Согласно информации из базы SteamDB, компания Capcom удалила защиты Denuvo и VM Protect из игры Monster Hunter Rise. Размер exe-файла при этом уменьшился на 362 мегабайта. Однако после удаления Denuvo, Capcom, похоже, внедрила в игру свою новую защиту Enigma, которую, тем не менее оказалось довольно просто взломать.
Monster Hunter Rise вышла на PC 12 января 2022 года, а 3 февраля 2023 года была взломана EMPRESS. С тех пор у игры не было перевзлома.
Готовьтесь: настало время охоты! В Monster Hunter Rise — новой игре всемирно известного бестселлера Monster Hunter — вас ждет история, в которой вы станете охотником и отправитесь исследовать невиданные прежде карты и расправляться с кровожадными монстрами с помощью целого арсенала оружия. В версии для ПК, помимо всего прочего, особое внимание уделено оптимизации графики и производительности