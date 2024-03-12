Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin появится 14 июня на PS4

Ремастер Monster Hunter Stories от Capcom выйдет в июне, но в тот же день игроков PS4 ждет особый сюрприз — выход Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Игра сейчас доступна для ПК и Nintendo Switch, а для PS4 она выйдет 14 июня.

История сосредоточена на персонаже игрока, который стремится пойти по стопам своего деда и стать Наездником. Однако он встречает Эну, виверианца с яйцом, из которого вылупляется Ратха-разрушитель вместо Раталоса. Считается, что монстр несет разрушения, и игрок должен объединиться с ним и защитить его на своем пути.

На протяжении всей игры игроки могут нанимать на свою сторону разных монстров, таких как Тигрекс, Наргакуга и многие другие известные существа. Они могут охотиться за яйцами, выводить монстров с уникальными генами и сражаться в пошаговых битвах с другими Наездниками.