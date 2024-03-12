Ремастер Monster Hunter Stories выйдет 14 июня

Обновлённая версия 3DS-RPG Monster Hunter Stories, выпущенная в 2016 году, выйдет в цифровом формате для PlayStation 4, Switch и ПК в Steam 14 июня, объявила Capcom. Предварительные заказы будут доступны в ближайшее время и будут включать в себя наряды «Короля» и «Королевы» Навиро.

Коллекция Monster Hunter Stories, включающая Monster Hunter Stories и Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, также будет доступна в цифровом формате для всех трех платформ, включая PlayStation 4. Версия коллекции для Switch также будет доступна физически на западе. В Японии версия отдельной игры Monster Hunter Stories для Switch будет доступна физически, а сборник — нет.

Игроки могут рассчитывать на новые функции, включая полную озвучку на японском и английском языках, семь новых языков субтитров, новый музейный режим, охватывающий более 200 концепт-артов, фоновую музыку и эскизы разработчиков, а также обновления, которые ранее были доступны только в Японии. Наслаждайтесь потрясающей детализацией на больших экранах, дополненной изысканным моделированием, текстурами и освещением в высоком разрешении.