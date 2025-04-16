16 апреля в 6:00 по московскому времени компания CAPCOM выпустила обновление для Monster Hunter Wilds на ПК (Steam), Xbox Series X|S и PS5. Патч направлен на устранение ряда багов, мешающих полноценному прохождению и взаимодействию с игровыми механиками. Размер обновления на ПК составляет 248 МБ.

Разработчики исправили вылет игры при разговоре с Натой и выборе Секки в меню обмена ресурсами. Также устранена ошибка с добавлением Оберега Силы и Брони в инвентарь при старте Заданий Арены. На Xbox Series X|S была откорректирована озвучка охотника и Палико в некоторых сценах.

Теперь игроки больше не смогут брать собственное оружие на Задания Арены и Испытания — механика работает как задумано. Устранены вылеты при запуске игры с определённым снаряжением и проблемы с повторным прохождением задания на Мидзуцунэ. Кроме того, были исправлены сбои в анимациях и поведении охотника при использовании жестов, а также ошибки с Палико в сюжетных сценах.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.