Продюсер серии Monster Hunter возглавит игровые подразделения Capcom

С 1 апреля 2025 года Редзо Цудзимото, продюсер франшизы Monster Hunter, займет пост директора по продукту и возглавит все игровые подразделения Capcom. Он сменит Ёити Эгаву, который ранее курировал как видеоигровое направление, так и бизнес компании, связанный с патинко. Последним теперь займется операционный директор Харухиро Цудзимото.

Редзо Цудзимото пришел в Capcom в 1996 году, начав карьеру с работы над аркадными играми Battle Circuit и Tech Romancer. Позже он стал ключевым автором франшизы Monster Hunter, начиная с ее первой части, где работал планировщиком.

Последняя игра серии, Monster Hunter Wilds, вышла 28 февраля и собрала более 1,3 миллиона одновременных игроков в Steam. Однако отзывы пользователей оказались смешанными из-за проблем с оптимизацией.