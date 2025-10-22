В Monster Hunter Wilds вышло хэллоуинское обновление

Capcom выпустили масштабное хэллоуинское событие Festival of Accord: Dreamspell для Monster Hunter Wilds — оно проходит с 22 октября по 12 ноября и временно преображает центральный хаб, добавив праздничные украшения, тематические блюда, новые позы и декорации для лагерей. Разработчики добавили ежедневные задания, временные квесты, а также набор эксклюзивных косметических наград и платный DLC-пакет Dreamspell.

Главная внутриигровая награда — билеты Dreamspell: их можно обменять на уникную броню охотника Dreamwalker и снаряжение для Палико Meowrionette. Во время фестиваля в Grand Hub появятся специальные праздничные блюда, доступные только в этот период, а также расширенные бонусы за ежедневный вход. Festival of Accord: Dreamspell стартовало на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.