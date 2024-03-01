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Monster Hunter: World 26.01.2018
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Кооператив
7.6 623 оценки

12 марта пройдет трансляция в честь 20-летия франшизы Monster Hunter

butcher69
Новости

Capcom проведет специальную программу, посвященную 20-летию Monster Hunter, 12 марта, объявила компания. Посмотреть ее можно будет на YouTube.

В двухчасовой трансляции не будет анонсов новых игр или новостей о Monster Hunter Wilds. В ней будет объявлен топ-10 любимых монстров игроков по результатам официального голосования, проведенного в конце 2023 года, состоится беседа с геймдиректора серии Monster Hunter, обзор "Фестиваля Monster Hunter USJ", который стартовал в Universal Studios Japan 1 марта, информация о 20-летии Monster Hunter и многое другое с участием специальных гостей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Unicorling

Я всё ещё МХВ прохожу, всё не пойму когда же конец, думал нергигант финальный босс, нет, теперь надо трёх драконов найти @_@

Ещё и девилио завёлся

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BIG48BAN

а если ещё айборн есть то ещё половину игры не прошёл)

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