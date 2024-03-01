12 марта пройдет трансляция в честь 20-летия франшизы Monster Hunter

Capcom проведет специальную программу, посвященную 20-летию Monster Hunter, 12 марта, объявила компания. Посмотреть ее можно будет на YouTube.
В двухчасовой трансляции не будет анонсов новых игр или новостей о Monster Hunter Wilds. В ней будет объявлен топ-10 любимых монстров игроков по результатам официального голосования, проведенного в конце 2023 года, состоится беседа с геймдиректора серии Monster Hunter, обзор "Фестиваля Monster Hunter USJ", который стартовал в Universal Studios Japan 1 марта, информация о 20-летии Monster Hunter и многое другое с участием специальных гостей.
Я всё ещё МХВ прохожу, всё не пойму когда же конец, думал нергигант финальный босс, нет, теперь надо трёх драконов найти @_@
Ещё и девилио завёлся
а если ещё айборн есть то ещё половину игры не прошёл)