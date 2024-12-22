Для внедорожных гонок Monster Jam Showdown вышло новое дополнение

Слышите? Гавайи зовут! На гостеприимных райских островах вас ждет множество новых испытаний. Этот набор добавит в игру новую локацию, вдохновленную буйством красок гавайской природы, 6 новых трасс и 1 арену.

Кроме того, в DLC Aloha Expansion вас будет ждать целая команда идеальных соратников по тропическим приключениям: устройте настоящий погром в джунглях с новыми монстр-траками! Первый — Wreckreation: могучий разрушитель, который, согласно цитате на крыше, всегда готов « поиграть на улице». Следующий — Lumberjack, впервые вышедший на трассу в 2015 году; густые гавайские леса точно придутся ему по вкусу. Вероятно, даже Fire Rescue и Full Charge, прибывшие к нам напрямую из мира игрушек, не хуже других смогут проложить себе путь по влажным островным зарослям. Последней, но не по значению к путешествию присоединится самый известный матриарх серии Grave Digger с незабываемым жутким дизайном: Grave Digger "Grandma"!



В состав DLC входят:

- 1 новая локация с 6 трассами и 1 ареной, новые машины:

- Wreckreation с 3 ливреями

- Lumberjack с 3 ливреями

- Fire Rescue с 3 ливреями

- Full Charge с 3 ливреями

- Grave Digger "Grandma" с 3 ливреями

DLC входит в состав сезонного пропуска Monster Jam Showdown - Season Pass.