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Monster Jam Showdown 29.08.2024
Гонки, Автомобили
5.4 14 оценок

Для внедорожных гонок Monster Jam Showdown вышло новое дополнение

Pavel Rally
Новости

Слышите? Гавайи зовут! На гостеприимных райских островах вас ждет множество новых испытаний. Этот набор добавит в игру новую локацию, вдохновленную буйством красок гавайской природы, 6 новых трасс и 1 арену.

Кроме того, в DLC Aloha Expansion вас будет ждать целая команда идеальных соратников по тропическим приключениям: устройте настоящий погром в джунглях с новыми монстр-траками! Первый — Wreckreation: могучий разрушитель, который, согласно цитате на крыше, всегда готов « поиграть на улице». Следующий — Lumberjack, впервые вышедший на трассу в 2015 году; густые гавайские леса точно придутся ему по вкусу. Вероятно, даже Fire Rescue и Full Charge, прибывшие к нам напрямую из мира игрушек, не хуже других смогут проложить себе путь по влажным островным зарослям. Последней, но не по значению к путешествию присоединится самый известный матриарх серии Grave Digger с незабываемым жутким дизайном: Grave Digger "Grandma"!

В состав DLC входят:
- 1 новая локация с 6 трассами и 1 ареной, новые машины:
- Wreckreation с 3 ливреями
- Lumberjack с 3 ливреями
- Fire Rescue с 3 ливреями
- Full Charge с 3 ливреями
- Grave Digger "Grandma" с 3 ливреями

DLC входит в состав сезонного пропуска Monster Jam Showdown - Season Pass.

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