В Стиме стал доступен пролог Monsters Domain ©

Ролевой экшен от первого лица с элементами слэшера Monsters Domain обзавелся бесплатным прологом, в котором вы можете ознакомиться с игрой. Играть предстоит за повелителя тьмы, которому необходимо защитить свое логово от набегов героев с помощью своих монстров. Вы можете играть любым монстром из вашей армии и давать им конкретные приказы. В игре есть прокачка, которая позволит изучить разные полезные умения для создания уникальной армии верных монстров. Вы можете использовать различные школы темной магии а так же крафтовые инструменты вроде эликсиров рун и талисманов. Монстров можно развивать, а с помощью особого оборудования можно создавать даже боссов. Воскрешенные трупы павших героев можно использовать для пополнения и совершенствования вашей армии.

В игре имеется текстовая поддержка русского языка, полноценный выход планируется в 2023 году.