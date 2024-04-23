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Morbid: The Lords of Ire 23.05.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
6.3 13 оценок

Morbid: The Lords of Ire выйдет на неделю раньше, 17 мая

monk70
Новости

Приключенческий хоррорпанк боевик Horrorpunk и Morbid: The Lords of Ire (продолжение Morbid: The Seven Acolytes) выйдет для Xbox One вместе с ранее анонсированными версиями для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store) 17 мая, на неделю раньше запланированной даты выпуска, объявили издатель Merge Games и разработчик Still Running.

Morbid: The Lords of Ire — это продолжение и переосмысление получившей признание критиков изометрической ролевой игры в стиле Souls Morbid: The Seven Acolytes, в которой героический Страйвер снова возвращается, чтобы сразиться с ужасающими существами в темном и извращенном мире боли и страданий.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

а может ненадо есть же другие хорошие дни например там 16 или 15 люди хотябы скачать успеют что бы на выходных поиграть

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ПетроНепетро
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