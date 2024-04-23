Morbid: The Lords of Ire выйдет на неделю раньше, 17 мая

Приключенческий хоррорпанк боевик Horrorpunk и Morbid: The Lords of Ire (продолжение Morbid: The Seven Acolytes) выйдет для Xbox One вместе с ранее анонсированными версиями для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam, Epic Games Store) 17 мая, на неделю раньше запланированной даты выпуска, объявили издатель Merge Games и разработчик Still Running.

Morbid: The Lords of Ire — это продолжение и переосмысление получившей признание критиков изометрической ролевой игры в стиле Souls Morbid: The Seven Acolytes, в которой героический Страйвер снова возвращается, чтобы сразиться с ужасающими существами в темном и извращенном мире боли и страданий.