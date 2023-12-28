Актриса, которая озвучила Джейд в MK11 намекнула на ее возвращение в новой игре

Мела Ли, которая озвучивала Джейд в Mortal Kombat 11, опубликовала в Instagram сообщение, которое намекает на ее возвращение в новой игре файтинг-серии. По ее словам, 2023 год закончился "эпической сессией записи", а на заднем плане поста мы видим водонапорную башню Warner Bros.

Кроме того, она отметила, что "не может дождаться, чтобы поделиться этим". Вероятно, публикация была спланирована заранее, и все говорит о том, что Джейд появится в Mortal Kombat 1 в 2024 году. Ниже вы можете увидеть скриншот из социальной сети.

Поскольку Мела Ли написала о записи на студии Warner Bros. Pictures, можно предположить, что в планах NetherRealm Studios значится персонаж Джейд. Эд Бун также признал стремление фанатов увидеть бойца в Mortal Kombat 1.

Подтвердить что-либо пока нельзя, но пост актрисы озвучивания выглядит весьма стратегическим, с намерением усилить фанатский ажиотаж. Ожидается, что в течение следующего года NetherRealm Studios раскроет свои дальнейшие планы на Mortal Kombat 1 и, возможно, представит новую версию Джейд в файтинге.

Если вы являетесь поклонником этого бойца, то наверняка с нетерпением ждете ее появления. А пока что нам остается только следить за постами Мелы Ли и ждать, не даст ли она еще какие-нибудь закулисные намеки на ее появление в игре. Тем не менее, обратите внимание, что официально ничего не подтверждено, так что будьте осторожны со своими ожиданиями.