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Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
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Авторы Mortal Kombat 1 по-прежнему работают над решением проблемы с синхронизацией в сетевом режиме

Gutsz
Новости

Брутальный файтинг Mortal Kombat 1 вышел в сентябре прошлого года на ПК и консолях; однако релиз прошел не без проблем. Проект столкнулся с некоторыми техническими трудностями, с которыми игроки сталкиваются до сих пор, даже спустя три месяца после выхода. Одной из таких проблем стала рассинхронизация между игроками в сетевом режиме, и разработчики обещают её исправить в скором времени.

Разработчики из студии NetherRealm на официальных страницах написали, что по-прежнему работают над поиском оптимального решения данной проблемы. Они извинились перед игроками Mortal Kombat 1 за доставленные неудобства и неопределенность с патчами, но обещают в скором времени выпустить фикс. Сколько времени это еще может занять, не сообщается. Авторы игры сейчас полностью сконцентрированы на будущем патче, цель которого — устранить рассинхронизацию и другие известные ошибки.

На днях файтинг Mortal Kombat 1 обзавелся новым камео-бойцом — Камелеоном. Следующий крупный апдейт к игре может принести уже полноценного играбельного персонажа.

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Mortal Kombat 1
19.09.2023
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