на главную
об игре
Mortal Kombat 1 19.09.2023
Экшен, Файтинг
7.4 669 оценок

Авторы Mortal Kombat 1 желают вам кровавого Рождества: в игру добавили праздничное фаталити

butcher69
Новости

Mortal Kombat 1 наносит несколько праздничных ударов в связи с предстоящим выходом третьего сезона контента вторжения — еще одно сезонное фаталити доступно для распространения веселого настроения.

Похоже, что праздничный сезон в Mortal Kombat жив и процветает — учитывая, что в игре появился очень особенный человек, чтобы поздравить всех игроков с праздником.

Фигура в санях очень похожа на генерала Шао - возможно, это временная линия, где он решил стать неким аналогом Санты? Представьте, какие подарки он принесет всем детям Внешнего Мира.

Конечно, это Warner Bros и не стоит ожидать, что сезонное фаталити игроки получат бесплатно — его можно только купить во внутриигровом магазине за символическую плату.

3
3
Mortal Kombat 1
19.09.2023
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Сyberpunk

Какие добрые!

2
SharpAelinor

Ну олени на фоне луны прикольно

1
jax baron

Красивое- но могли бы 2 таких сделать - любят они всё на минималках.

0