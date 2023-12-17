Авторы Mortal Kombat 1 желают вам кровавого Рождества: в игру добавили праздничное фаталити

Mortal Kombat 1 наносит несколько праздничных ударов в связи с предстоящим выходом третьего сезона контента вторжения — еще одно сезонное фаталити доступно для распространения веселого настроения.
Похоже, что праздничный сезон в Mortal Kombat жив и процветает — учитывая, что в игре появился очень особенный человек, чтобы поздравить всех игроков с праздником.
Фигура в санях очень похожа на генерала Шао - возможно, это временная линия, где он решил стать неким аналогом Санты? Представьте, какие подарки он принесет всем детям Внешнего Мира.
Конечно, это Warner Bros и не стоит ожидать, что сезонное фаталити игроки получат бесплатно — его можно только купить во внутриигровом магазине за символическую плату.
Какие добрые!
Ну олени на фоне луны прикольно
Красивое- но могли бы 2 таких сделать - любят они всё на минималках.