Брутальный файтинг Mortal Kombat 1 будет содержать донат, который нужен на костюмы и снаряжение

Неприятная тема микротранзакций продолжает преследовать последние части культовой франшизы Mortal Kombat. Несмотря на активную критику игрового сообщества, донат в Mortal Kombat 11, разработчики не отказались от него в новой игре. Сегодня стало известно, что в Mortal Kombat 1 будут содержаться различные микротранзакции, и похоже, что даната в игре будет много.
Пользователи обратили внимание на обновленную страницу Mortal Kombat 1 в цифровом магазине Xbox. На странице игры появилось подробное описание внутриигровой валюты, отдельной от основной и которую можно купить только за реальные деньги. Она получила название Dragon Krystals и нужна для покупки различного дополнительного контента в файтинге.
За донат в Mortal Kombat 1 можно будет купить костюмы для персонажей, некоторые части снаряжения и альтернативные варианты расцветок. Помимо косметических предметов с микротранзакциями можно будет купить и другой контент, однако пока не известно, какой именно. Разработчики обещают раскрыть подробности ближе к релизу. Фанаты предполагают, что речь идет о фаталити, насмешках и бруталити, как это было в прошлых играх серии.
Микротранзакции Mortal Kombat 1 никак не будут влиять на геймплей игры, однако само его наличие уже сильно огорчило фанатов. Некоторые игроки уже грозятся отказаться от предзаказа игры, если разработчики сделают донат слишком агрессивным.
Релиз Mortal Kombat 1 состоится уже 19 сентября 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch.
Эд бун походу ещё не понял что старые фанаты уже послали его куда подальше
а давай ты не будешь говорить за всех! ты не знаешь послали его все старые фанаты или нет. тогда и не вякай.
В11 было такое. Но там можно было донатную валюту гриндом заработать
Все мусорные тренды пытаются собирать ворнеры там где это не нужно, инджастис 2 испортили лутбоксами и помойной методичкой по кастомизации где костюм ещё разделён на части чтоб гринд был дольше, а ведь игра хорошая была бы. Теперь и батлпассу не удивляюсь в файтингах
Да уж без этого ни куда
Господи, а это тут зачем. Ненене, я лучше пойду в предыдущую трелогию поиграю, там онлайн большой
А была бы это новость от Близов, уже бы куча гневных комментов по всему интернету бы лилось
МК11 тоже самое было, шмотки которые там покупались ВСЁ выбивалось в башнях, это тупо чтобы гриндом не заниматься.
Как обычно новости на ПГ написаны так, лишь бы кипишь из него поднять.
Собственно что плохого в косметических покупках, не влияющих на игровой процесс и баланс? К тому же часть этих костюмов и снаряжения обещает быть призовыми за прохождение нового режима
Сначала Денуво, теперь Донат, что дальше?? Mortal Season Pass???
В целом покупка косметики это отлично, кому то хочется выделиться среди других, в этом нет ничего плохого. Заодно разработчикам капают деньги на создание нового контента. Плохо когда продают любимых бойцов, как было в прошлых частях. Но видимо градус доната будет только расти вверх, и с этим скорее всего уже ничего не поделать