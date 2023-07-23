Джей Кей Симмонс озвучит Омни-Мэна в Mortal Kombat 1 ©

На выставке San Diego Comic-Con компания NetherRealm Studios представила несколько анонсов Mortal Kombat 1, в которых были показаны такие персонажи, как Таня, Барака и Ли Мей. Компания также представила набор Kombat Pack, в который вошли Homelander из игры The Boys, Peacemaker из DC Universe (его играет Джон Сина) и Omni-Man из Invincible.

Поклонники Омни-Мэна, любимого супергероя, превратившегося в парию, будут рады узнать, что озвучивать персонажа будет Джей Кей Симмонс, что подтвердила компания Skybound Games в своем Twitter. Симмонс известен тем, что озвучивал персонажа в мультсериале, который, как подтверждено, получит второй сезон.

Симмонс также озвучивает генерала Кетерика Торма, одного из трех антагонистов в Baldur's Gate 3 от Larian Studios. Ролевая игра выходит 3 августа для ПК и 6 сентября для PS5.

Что касается Mortal Kombat 1, то она выйдет 19 сентября для Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.