Джон Уик мог появиться в Mortal Kombat 1 - разработчики пытались получить лицензию

Эд Бун подтвердил очень интересную ситуацию. NetherRealm Studios пыталась приобрести лицензию и бросить Джона Уика в файтинг, но в итоге проект провалился, и персонаж, сыгранный Киану Ривзом, не появится в Mortal Kombat 1.
Глава NetherRealm Studios рассказал об этом плане в недавнем интервью - он отметил, что команда "пыталась заполучить Джона Уика", но в итоге не смогла получить лицензию на этого персонажа.
Когда мы создавали Mortal Kombat (1992), вся команда была в разгаре "Кровавого спорта", "Выхода Дракона" и всеми фильмами о Терминаторе. Я, конечно, видел Джона Уика... собственно говоря, именно его - Джона Уика - мы и пытались заполучить в Mortal Kombat, но не получилось.
Разработчик добавил, что в свое время была идея сделать всех бойцов известными актерами, но в этой ситуации возникли другие проблемы - в том числе и бюджетные. Голливудские звезды, безусловно, нагрузили бы карманы Warner Bros. Games, поэтому в итоге такой проект также не был реализован.
Одна из вещей, которую мы рассматривали для этой игры - и это версия 10 из 10, - которую мы так и не сделали, была: "Что, если бы каждого персонажа в этой игре играл актер?". Например, мы попросили Киану Ривза сыграть Кенши... Это, конечно, несбыточная мечта. Мы даже не думаем об их зарплатах и прочем. А что, если бы мы сделали игру, в которой каждого персонажа играл бы актер, известный, узнаваемый актер, и Джонни Кейджа точно сыграл бы Жан-Клод Ван Дамм. Так что эта мысль действительно приходила к нам. Но в какой-то момент, я не знаю, захотел ли бы он работать с захватом движения или сказал бы: "Просто отсканируйте мое лицо, а все остальное пусть делает кто-то другой". Им пришлось читать сотни строк диалога. Многие актеры не понимают, насколько сложны видеоигры. Когда вы подписываетесь на участие в них, вы не просто подписываетесь на то, чтобы прийти в один день, провести час в студии звукозаписи и закончить. Это как настоящая актерская работа.
если Джон Уик появился в МК, то играть стало бы не интересно. Он не убиваемый=)))